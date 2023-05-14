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المرأة

كانت مصابة بأمراض مزمنة... وفاة إعلاميّة معروفة (صورة)

Lebanon 24
14-05-2023 | 08:00
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أعربت الممثلة المصرية إسعاد يونس عن حزنها العميق، جراء رحيل الإعلامية "صدّيقة حياتي"، عن عمر ناهز 75 عاما بسبب تداعيات بعض الأمراض المزمنة، وفق ما نشرت عبر حسابها في إنستغرام.

وشاركت إسعاد متابعيها صورة للراحلة محاطة بإطار أسود، أرفقتها بتعليق قالت فيه إن "صدّيقة" التي تجمعها بها الكثير من اللحظات الجميلة والرائعة قد رحلت، معلقة :" وداعا يا رفيقة الدرب.. صدّيقة الغالية، رافقتها أياما وليالي طويلة في استديوهات الهوا وأروقة ومكاتب إذاعة الشرق الأوسط، وتعلمت منها الكثير، وكانت نعم الصديقة والأستاذة".
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وكان نجل الراحلة، مغني الراب المصري خالد تاج الدين الشهير بـ "أبيوسف"، قد أعلن رحيل والدته، أمس، بتدوينة نشرها عبر حسابه في إنستغرام، قال فيها :"انتقلت إلى رحمة الله المغفور لها بإذن الله، أمي صدّيقة محمد حياتي".

وطالب أبيوسف متابعيه على مواقع التواصل بالدعاء لها قائلا: "أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة". (فوشيا)
 
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