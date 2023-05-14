من أصول مغربية.. مغنية سويدية تفوز بمسابقة "يوروفيجن"

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فازت المغنية السويدية لورين في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" لعام 2023 المقامة في مدينة ليفربول في شمال إنكلترا السبت بأغنية "تاتو".وبفوز المغنية لورين منحت بلادها السويد سابع فوز بمسابقة "يوروفيجن"، وهو ثاني فوز للسويد على فنلندا خلال المسابقة، وهو ثاني فوز للورين في مسابقة يوروفيجن.ورغم أن لورين (39 عاما) فازت كمطربة سويدية ألا أن أصولها مغربية، حيث كان والداها مهاجرين مغربيين في السويد، واسمها الكامل "لورين زينب نورا التلهوي".