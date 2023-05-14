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المرأة

إيمان العاصي تتلقى رسائل تهديد بخطف ابنتها لهذا السبب!

Lebanon 24
14-05-2023 | 23:00
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كشفت النجمة إيمان العاصي عن تلقيها تهديدات بخطف ابنتها الوحيدة ريتاج، انتقاماً من شخصية "دلال" الشريرة، التي قدمتها في مسلسل "جعفر العمدة" خلال الموسم الرمضاني 2023، وحقق نسب مشاهدة عالية.

ولفتت خلال استضافتها في برنامج "معكم"، إلى أنه "من بداية الحلقة 19، كنت بتهدد، كنت بستقبل رسائل إنتي لو مرجعتيش ابن جعفر العمدة، هنعرف عنوانك وهنخطف بنتك وكانت رسائل حقيقية جداً" مؤكدة أنها لا تتعامل مع التهديدات بجدية رغم خطورتها.
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وقالت خلال حديثها: "راهنت أكيد على وعي الجمهور وإننا بنمثل، وبعدين النغمة بدأت تهدأ والرسائل كانت بتترجى مني معملش حاجة مؤذية في سيف، في مقابل إنهم هيسامحوني بعد ما خافوا مني".
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