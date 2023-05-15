الفنانة الشابة تخطف الأنظار بالحجاب في السعودية (صور)

نشرت الفنانة المصرية سارة سلامة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صوراً جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت سارة بالصور من داخل الحرم المكي وهي تقف أمام الكعبة، مرتدية عباءة وحجاب الأبيض، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومعجبيها.

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وعلقت سارة على الصور كاتبة: "الحمد لله إني قدرت أحقق أكبر حلم في حياتي وهو زيارة أطهر مكان على الأرض بيت الله الحرام.. اللهم اوعد كل مشتاق بزيارته وتقبلها منا يا رب العالمين".