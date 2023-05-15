نصائح من الفنانة جومانا مراد للسيدات للمحافظة على نضارة بشرتهن وجمالهن

وجهت الفنانة جومانا مراد نصائح للسيدات للمحافظة على نضارة بشرتهن وجمالهن، كاشفة عن أسرارها للحفاظ على جمالها.

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وقالت خلال حلولها ضيفة على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه الفنانة منى عبد الغني والإعلامية مها الصغير: "للحفاظ على جمالي، أبتعد عن وضع المكياج سوى إن كنت معزومة، أو عندي تصوير يستدعي وضعه، ولكن في حياتي الطبيعية أترك بشرتي ترتاح، وأحرص على تنظيفها باستمرار وتغذيتها، وأشرب الكثير من الماء، المياه مهمة جدًّا وأهم من كل الكريمات، وأكل الخضراوات، وكذلك النوم، لأن عدم النوم والمكياج مضر للبشرة".أما عن الحفاظ على وزنها، فقالت: "هذه جينات في عائلة والدي، لكني لا أواظب على ممارسة الرياضة، وآكل ما يحلو لي دون الالتزام بنظام غذائي، ولكن لا أتناول العشاء وأكتفي بوجبتين في اليوم، وأشرب الكثير من المياه، خاصة عند استيقاظي من النوم، ولا أتناول الطعام بعد الخامسة عصرًا، كما أني لا أحب السكريات وابتعد عنها".