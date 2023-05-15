4 مشاعر سلبية تخبرك أن زواجك ليس على ما يرام

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إذا كان زواجك ليس على ما يرام، فلن يأتِ أحدهم ليخبركِ بهذا، وإنما سوف تلاحظين إشارات تخبركِ أن هناك خطب ما، وسوف تنتابك مشاعر سلبية تكون بمثابة ناقوس خطر حتى تتحركي وتصلحي علاقتك بزوجك وتنقذي زواجك.وفيما يلي 4 مشاعر سلبية تخبركِ أن زواجك ليس على ما يرام، وأنكِ بحاجة إلى التحرك نحو طريق الإصلاح بسرعة.1- الشعور بالإحباطالإحباط شعور يحدث نتيجة لعدم تحقيق الأهداف المتوقعة، وغالباً ما يحدث بين الأزواج الذين لا يمتلكون أهداف أو خطط مشتركة، أو بينهم منافسة وليس تعاوناً.إذا كنتِ تشعرين بالإحباط في زواجك، فتحدثي مع زوجك عن ضرورة العمل من أجل توحيد الأهداف والخطط بينكما، فالمصالح المشتركة هي التي تدفعكما للعمل كفريق واحد، وبالتالي تكون تصرفاتكما مقبولة فلا يشعر أحدكما بالإحباط.2- الشعور بالغضبالغضب ناتج عن تراكم الشعور بالإحباط، وتكرار محاولات الإصلاح دون فائدة، لذا فالغضب ناقوس خطر حقيقي يستحق التحرك الفوري للتعامل معه بطريقة صحيحة والتخلص منه قبل أن يدمر الزواج.وإذا لم تتمكني من التخلص من الشعور بالغضب بالتعاون مع زوجك، لا تترددي في استشارة طبيب نفسي أو مستشار علاقات زوجية يساعدكما على استعادة الهدوء والراحة النفسية في زواجكما.3- الشعور بعدم الأمانمع الإحباط والغضب واليأس من إصلاح العلاقة، تدخلين في دائرة انعدام الأمان، وهي مرحلة خطرة جداً، فانعدام الأمان يزيد المشاعر السلبية الأخرى مثل الإحباط والغضب والضغائن، مما يدفعكِ نحو دائرة من المشاعر السلبية يصعب الخروج منها.4- الشعور بالوحدةذا كنتِ تشعرين بالوحدة معنوياً، أو أنكِ انفصلتِ جسدياً وفكرياً عن زوجك وأصبحتِ وحيدة بالفعل، فزواجك على وشك الانهيار، وينبغي التحرك سريعاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو اتخذا قرار بإنهاء العلاقة إذا رأيتما أنها لم تعد قابلة للإصلاح. (نواعم)