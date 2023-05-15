حيل مكياج حديثة لمظهر احترافي.. جربيها

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لحسن الحظ، هناك العديد من اختراقات المكياج، التي يمكن للجميع الاعتماد عليها، وهي مفيدة تماماً ومغيرة للحياة، لذا جمعنا أشهرها لكِ، للاستفادة منها، والاستمتاع بمظهركِ الجمالي من دون عناء.حيل مكياج مثالية:أقمشة من ألياف القطن العضوي لإزالة المكياج:واحدة من أهم القواعد، التي يجب اتباعها، عندما يتعلق الأمر بالمكياج، هي التأكد من إزالتها كلها قبل الذهاب إلى الفراش في الليل. من الضار بشكل لا يصدق لوجهكِ أن تنامي والمكياج على بشرتكِ، والآن أصبح بإمكانكِ إزالة مكياجكِ بطريقة بسيطة وسهلة للغاية، عن طريق استخدام أقمشة من ألياف القطن، التي تعد خياراً مستداماً وسهل الاستخدام أيضاً.وضع خافي العيوب على زوايا العين فقط:خلال السنوات الماضية، كانت الكثيرات يملن إلى وضع الكثير من خافي العيوب (الكونسيلر) أسفل العين، لإخفاء الهالات السوداء، لكن اليوم تغير هذا المفهوم، وأصبح بإمكانكِ تطبيقه على الزوايا الداخلية والخارجية للعين، مع مزجه بطريقة صحيحة، للحصول على إضاءة فورية، وإخفاء تام لأي هالات سوداء أو بقع داكنة.استخدام مصل الوجه لتهدئة الحساسية:هل تعانين حساسية الوجه؟ أسهل طريقة لمكافحة ذلك هي وضع مصل الوجه المناسب على بشرتكِ، ويعد استخدام مصل الوجه إحدى أسهل الحيل، التي يمكنكِ الاعتماد عليها لتهدئة أي حساسية قد تتعاملين معها.اختبار عمر الماسكارا للاستخدام الآمن:هذا الاختبار من حيل الجمال المهمة، إذا كنتِ تستخدمين المكياج الذي وصل بالفعل إلى تاريخ انتهاء صلاحيته، فقد تتفاعل بشرتكِ وعيناكِ سلباً مع تلك المكونات القديمة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التهيج والاحمرار والالتهابات. (زهرة الخليج)