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المرأة

الممثلة المعروفة تؤكد رواية كاتب المسلسل المثير للجدل.. هكذا علّق

Lebanon 24
15-05-2023 | 23:00
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علّق الكاتب السوري رامي كوسا، كاتب مسلسل "النار بالنار" على تصريحات مواطنته الفنانة كاريس بشار بشأن العمل، والتي أكدت فيها أن المخرج محمد عبد العزيز "شوّهه" وغير اتجاهه.

وشارك كوسا بعضاً من تصريحات كاريس حول المسلسل بمنشور مطول على حسابه الرسمي في "فيسبوك" أكد فيه أنه لم يشك للحظة بقراره، وطوال تلك المدة كان متأكدا من صواب ما فعل، لكنه كان ينتظر أن ينصفه الوقت ويخرج أحد صناع العمل ويؤكد كلامه، معلقاً: "كنت أنتظر الوقت حتى ينصفني ويؤكد روايتي".
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وأضاف أن كاريس أكدت روايته بتصريحاتها تلك، وبأن النص تعرض للاعتداء والسرقة بقولها إنها فوجئت بتغيير وتعديل شخصيتها بالعمل، وعلق: "ما قالته كاريس غيض من فيض"، متمنياً ألا يضطر للإفصاح عن كل ما جرى خلال العمل حتى لا يزيد من حدة الأزمة.

وبيّن كوسا أنه لا توجد أية مشكلة بينه وبين نجل المخرج تيم الذي أدى شخصية بارود بالمسلسل، قائلاً: "أنا أحبه جداً وأتمنى له مستقبلا رائعا"، لافتاً إلى أنه يشعر بالحزن تجاهه لأن والده شوّه صورته أمام الناس بسبب المشاهد التي وضعها.

ونوه إلى أن المخرج كان سعيدا للغاية عند اطلاعه على النص، وأشاد به كثيراً ووصفه بـ"الأيقونة"، إلا أنه غير رأيه فيما بعد وقرر تعديله بحجة أنه متهالك.
المصدر: فوشيا
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