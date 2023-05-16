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المرأة

مايا دياب تثير الجدل بإطلالتها وحركاتها الأخيرة.. والجمهور يعلق: "هيفاء وهبي لن تكوني" (فيديو)

Lebanon 24
16-05-2023 | 02:00
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بعد أيام من التشويق، أطلقت الفنانة اللبنانية مايا دياب فيديو كليب أغينتها الجديدة "طاقة ايجابية" عبر قناتها الخاصة على يوتيوب.
 
 
وشاركت مايا دياب إطلالاتها عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستغرام"، إذ أنها نشرت مقطع من الفيديو كليب، ظهرت فيه وهي ترقص بعفوية وحماس.
 
 
وظهرت مايا بملابس اعتبرها البعض "غريبة"، اذ ارتدت بنطلون جلد باللون الأحمر، وكروب توب باللون الأبيض ووضعت اكسسورات مختلفة.
 
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واعتبر البعض أن مايا تحاول ان تقلد الفنانة هيفاء وهبي بحركاتها واطلالتها، اذ قالت احدى المتابعات: "هيفاء وهبي لن تكوني"، وتابعت أخرى: "مايا شو هاللبس".
 
بينما اثنى الكثير بالاغنية الجديدة التي حملت طاقة ايجابية مميزة.
 
 
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