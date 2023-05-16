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المرأة
أزمة بين كيم كارداشيان وشقيقتها... ماذا حصل خلال زفاف في إيطاليا؟
Lebanon 24
16-05-2023
|
08:00
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"صراع المليونيرات"، هو الوصف الذي استخدمه المتابعون للخلاف الكبير الذي يجمع الشقيقتان الأشهر في العالم، كيم كارداشيان وكورتني كارداشيان، والذي ستنشره منصة "هولو" في برنامجها الشهير "ذا كارداشيانز".
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وفي فيلم قصير حول الحلقة الجديدة للبرنامج المثير للجدل، يبدو أن خلافا كبيرا نشب بين كيم كارداشايان وشقيقتها كورتني، حول قضية تعود إلى عام 2022.
ووفقا لكورتني، استغلت كيم حفل زفاف شقيقتها في إيطاليا، قبل عام، للقيام بصفقة عمل، خلال حفل الزفاف.
وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن كيم كارداشيان أتمت صفقة للمشاركة في تأسيس شركة الملابس الجديدة "تشاو كيم"، بالتعاون مع دار دولتشي أند غابانا.
وكانت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة دولتشي أند غابانا، الراعية الرسمية لحفل زفاف كورتني من ترافيس باركر، في أيار 2022.
واتهمت كورتني شقيقتها بأنها سرقت اللحظة المهمة في حياتها، وهي حفل الزفاف، من أجل عقد صفقة عمل.
وقالت كورتني في الحلقة التي ستبث قريبا: "لا توجد حدود. لا يوجد احترام تجاهي".
ولم تكشف بعد تفاصيل "الأزمة" بين الشقيقتين. (سكاي نيوز)
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