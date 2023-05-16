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المرأة

ابنة سلافة معمار تغني لبيلي إيليش.. ووالدها يعلّق! (فيديو)

Lebanon 24
16-05-2023 | 11:00
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أبهرت "دهب" ابنة النجمة السورية سلافة معمار والمخرج سيف السبيعي، متابعيها عبر تطبيق إنستغرام، بغنائها للنجمة الأميركية بيلي إيليش.

ونشرت دهب مقطعين مصورين تظهر خلالهما وهي تؤدي الأغنية الأجنيبة، وهما المقطعان الوحيدان على حسابها في إنستغرام، وقد حصدا إعجاب الآلاف من متابعيها ومئات التعليقات.

ومن بين المعلقين على غناء "دهب السبيعي"، كانا والديها سلافة معمار وطليقها سيف السبيعي، حيث أعادت الأولى نشر فيديو ابنتها وعلٌقت عليه بالقول: "فخورة جداً بك يا حبيبي، أحبك".

بدوره، أعرب والدها عن إعجابه بأداء ابنته بالغناء، معرباً عن حبه لها، حيث أعاد نشر الفيديو عبر خاصية الستوري في حسابه بإنستغرام، مع تعليق "أحبك يا بابا".
 
 
 
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المصدر: فوشيا
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