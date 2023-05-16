نانسي عجرم عن هذه "التيكتوكر": "كتير مهضومة"

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قررت الفنانة نانسي عجرم الاحتفال بعيد ميلادها مع معجبيها ومحبيها من خلال الإجابة عن أسئلتهم، كما وعدتهم سابقًا.وشاركت نانسي متابعيها عبر خاصية "الستوري" في إنستغرام عدة مقاطع فيديو لها أثناء إجابتها عن أسئلتهم؛ إذ تساءلت ما إذا استمتعت الفنانة لريمكس أغنيتها "حبك سفاح"، وما رأيها بها؟وأبدت نانسي إعجابها بالريمكس الذي أدته التيكتوكر اللبنانية بيرت واكد، وقالت: "أول شي كتير مهضومة بيرت كيف اخترعت هيدا الترند حضرتها واضحكت كتير وحبيت كيف صارت الناس كلها بتعمل متلها وبتقلدها".كما أبدت إعجابها بريمكس نجمة "ذا فويس كيدز"، لين الحايك، لأغنيتها في برنامج "المزح نصو جد" مع هشام حداد، وقالت: "حبيت لين الحايك مع هشام كيف كمان غنتها بطريقتها الخاصة".وأضافت نانسي أنها تسعد بالطريقة التي يتداول فيها محبوها أغانيها على طريقتهم الخاصة، وقالت: "أنا بنبسط هيك ناس حابين شي عاملته وعمل عم بتسلوا فيه على ذوقهن وطريقتهن، هيدا بشجعني أنو ضلني فتش على أغنية لحتى يلاقوا فيها تريك يلعبو فيها".ووجهت أخرى سؤالا لنانسي حول ما يعني حب الناس لها؟، وأجابت الفنانة: "حب الناس هو كل شي لإلي، أنا يلي بدي أقدمو بدي أقدمو للناس، وأنا قد ما كنت ناجحة وعم بقمدم أعمال، بالنهاية هيدي الأعمال لمين بدي أقدمها، بالعكس بقول محبة الناس هي نعمة، بس الناس تحبك هيدي نعمة مش كل حدن بيحصل عليها، وكتير مهم تحافظ عليها وتقدرها".وعن محفزات العطاء التي تدفعها لتقديم المزيد؟ أشارت نانسي إلى أن حب الناس لأعمالها واستمتاعهم بها وشعورها بالتقدير والنجاح لأغانيها، يشجعها على تقديم الأجمل والأحلى، بحسب تعبيرها.وتساءلت إحدى المتابعات عن العمل الذي سيجمعها مع زميلها الفنان مروان خوري، لتؤكد نانسي أنها ما زالت تنتظر خوري ليعثر لها على الأغنية التي تناسبها، وقالت: "أنا بعدني ناطرته، كان بقلي كل الوقت ما عم بتطلع معو الغنية يلي بدو يسمعني إياها، بلكي تكون هي هيك الغنية بتاخد وقت لحتى تطلع، بس تطلع بتطلع شي حلو، بعدني ناطرة هيدا الشي الحلو".وفي وقت سابق، بعثت نانسي رسالة إلى جمهورها، ودعتهم فيها للاحتفال معها بعيد ميلادها، معربة عن حبها العميق لهم.وقالت في الفيديو: "السنة حابة أعيد عيد ميلادي معكم، ابعتولي كل شي حابين تقولولي إياه على إنستغرام وتويتر وفيسبوك، ويوم 16 أيار راح أجاوب على كل الأسئلة والمعايدات، السنة رح نعيد سوا، بحبكم كتير".مروان خورينانسي عجرمعيد ميلاد نانسي عجرم