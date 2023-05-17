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المرأة

مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)

Lebanon 24
17-05-2023 | 02:00
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تنتهي يوم الجمعة منافسة استمرت منذ أوائل العام الجاري بين ملكات جمال، جئن من 36 دولة، بينها مصر والمغرب ولبنان، سعياً للفوز بتاج مسابقة Miss Elite World 23 أو "ملكة النخبة العالمية" المقرر أن يحيي حفلها النهائي المطرب وليد توفيق في منتجع خليج Soma Bay المطل في "الغردقة" على البحر الأحمر، بحسب الوارد في موقع المسابقة.
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وكانت الملكات أمضين يوم الاثنين في معبد الكرنك بمحافظة الأقصر، وقمن بجولة سياحية موسعة داخله برفقة مديره الذي قدم لهن معلومات مفصلة عن المعبد الشهير، فالتقطن صورا من نوع "سيلفي" وأخرى تذكارية مع الأهالي ومع سياح كانوا في المعبد، على حد ما ذكرت وسائل إعلام مصرية عدة.
وعن لجنة التحكيم في المسابقة التي يقوم بتقديمها اللبناني رودولف هلال، فهي مكونة من شخصيات بعالم الفن والموضة، منهم الممثلة والمقدمة المصرية هيدي كرم، إضافة الى ستيفانو دويهي، رئيس مسابقة "مس ايليت"، كما والممثلة وعارضة الأزياء رزان مغربي، ومصممة الأزياء فريدة تمرز وأحمد جنزوري ودارين حداد، علما أن تصويتاً تم طوال أشهر عبر الإنترنت، لاختيار من ستحصد اللقب.

أما ملكات الجمال الممثلات للدول العربية، فهن المحامية المغربية جيهان حاجي إيكن، البالغة 30 عاما، وهي ملمة بأربع لغات، تقيم في العاصمة الإسبانية مدريد، فيما يتمثل لبنان بنورما يمين، المولودة في بيروت قبل 24 سنة، والملمة بالعربية والإنكليزية والإسبانية.

أما مصر، فتمثلها يارا السكري، وهي من القاهرة حيث ولدت منذ 25 عاماً، ويكتبون عنها في الإعلام المحلي المصري أنها ممثلة صاعدة، شاركت بدور صغير في فيلم "الفلوس" وتميل لتصميم الأزياء.
وأكثر تهديد للحالمات بالتاج، قد يأتي من الفنزويلية Aliyou Morales البالغة 20 عاما، نظراً لجمالها المبهر الذي لفت وسائل الاعلام.
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