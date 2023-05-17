قبيل أيام من زواجها.. هل تسير رجوة آل سيف على خطى الملكة رانيا وكيت ميدلتون؟

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عندما نشرت صور خطبة الشابة السعودية رجوة آل سيف وولي العهد الأردني الأمير الحسين أسرت العروس قلوب المتابعين بملامحها الناعمة وابتسامتها الخجولة.وسارع الكثير من المتابعين إلى لفت النظر إلى أن ملامح عروس ولي عهد الأردن تشبه ملامح والدته الملكة رانيا من حيث الشعر البني والعيون الداكنة والبشرة الناعمة.لكن نقاط الشبه لا تتوقف هنا،إذ يبدو أن رجوة تملك أسلوبا يتميز بالبساطة والأناقة شبيه بأسلوب حماتها ملكة الأردن المشهورة بأناقتها .ففي كل المناسبات التي شاركت فيها رجوة وآخرها حفل زفاف الأميرة إيمان شقيقة الأمير الحسين بدت رجوة أميرة عصرية تميل إلى القصات المحددة والخطوط النظيفة والبدلات الواسعة وتحب الإطلالات المسترخية الخالية من التعقيد والمبالغة. حيث تكتفي رجوة آل سيف بالقليل من الماكياج مع التركيز في بعض المناسبات على إبراز جمال العينين تماما كما تفعل الملكة رانيا كما أنها تبتعد عن تسريحات الشعر المعقدة وتفضل التسريحات الأنيقة الخالية من الفذلكة والمبالغة ما يجعلها تظهر بمظهر الأميرة العصرية التي تدرك أن سر الأناقة والرقي يكمن في البساطة .وهي في هذا تتشبه بأميرة عصرية أخرى أسرت قلوب الناس حول العالم وهي الأميرة كايت أميرة وايلز.