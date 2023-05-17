25
o
بيروت
28
o
طرابلس
14
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
قبيل أيام من زواجها.. هل تسير رجوة آل سيف على خطى الملكة رانيا وكيت ميدلتون؟
Lebanon 24
17-05-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عندما نشرت صور خطبة الشابة السعودية رجوة آل سيف وولي العهد الأردني الأمير الحسين أسرت العروس قلوب المتابعين بملامحها الناعمة وابتسامتها الخجولة.
وسارع الكثير من المتابعين إلى لفت النظر إلى أن ملامح عروس ولي عهد الأردن تشبه ملامح والدته الملكة رانيا من حيث الشعر البني والعيون الداكنة والبشرة الناعمة.
Advertisement
لكن نقاط الشبه لا تتوقف هنا،إذ يبدو أن رجوة تملك أسلوبا يتميز بالبساطة والأناقة شبيه بأسلوب حماتها ملكة الأردن المشهورة بأناقتها .
ففي كل المناسبات التي شاركت فيها رجوة وآخرها حفل زفاف الأميرة إيمان شقيقة الأمير الحسين بدت رجوة أميرة عصرية تميل إلى القصات المحددة والخطوط النظيفة والبدلات الواسعة وتحب الإطلالات المسترخية الخالية من التعقيد والمبالغة. حيث تكتفي رجوة آل سيف بالقليل من الماكياج مع التركيز في بعض المناسبات على إبراز جمال العينين تماما كما تفعل الملكة رانيا كما أنها تبتعد عن تسريحات الشعر المعقدة وتفضل التسريحات الأنيقة الخالية من الفذلكة والمبالغة ما يجعلها تظهر بمظهر الأميرة العصرية التي تدرك أن سر الأناقة والرقي يكمن في البساطة .
وهي في هذا تتشبه بأميرة عصرية أخرى أسرت قلوب الناس حول العالم وهي الأميرة كايت أميرة وايلز.
كل ما سبق يجعلنا نترقب كيف ستكون إطلالة رجوة في يوم زفافها المرتقب يوم 1 حزيران المقبل وهل ستسير على خطى كايت وتختار فستانا بقصة تقليدية مع الدانتيل أم ستبحث عن إطلالة عصرية غير تقليدية ومحتشمة في الوقت نفسه كما فعلت الأميرة إيمان؟
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بُشرى سارّة عن الكهرباء.. خبرٌ يهمُّ جميع اللبنانيين!
Lebanon 24
بُشرى سارّة عن الكهرباء.. خبرٌ يهمُّ جميع اللبنانيين!
12:09 | 2023-05-16
16/05/2023 12:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"دعارة علنيّة" في لبنان.. تطبيقٌ على هواتفكم يُظهر "الفظائع" الآن!
Lebanon 24
"دعارة علنيّة" في لبنان.. تطبيقٌ على هواتفكم يُظهر "الفظائع" الآن!
15:54 | 2023-05-16
16/05/2023 03:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة الـ MTV بالمايوه تستمتع بوقتها على البحر.. شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
مذيعة الـ MTV بالمايوه تستمتع بوقتها على البحر.. شاهدوا كيف بدت (صور)
02:00 | 2023-05-17
17/05/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ "غير عادي" عن "صيرفة" في لبنان.. ماذا قال البنك الدولي؟
Lebanon 24
كلامٌ "غير عادي" عن "صيرفة" في لبنان.. ماذا قال البنك الدولي؟
13:09 | 2023-05-16
16/05/2023 01:09:53
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة حبيبها ملكة جمال لبنان السابقة بفستان مكشوف ومُثير.. شاهدوا كيف بدت ساندرا رزق (فيديو)
Lebanon 24
برفقة حبيبها ملكة جمال لبنان السابقة بفستان مكشوف ومُثير.. شاهدوا كيف بدت ساندرا رزق (فيديو)
00:19 | 2023-05-17
17/05/2023 12:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:00 | 2023-05-17
بعد تعرضها لحادت خطير... مي سليم: رأيت الموت بعيني
08:00 | 2023-05-17
اذا كنت من هذه الابراج... ستجدين الحب في هذا الصيف
02:00 | 2023-05-17
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
00:19 | 2023-05-17
برفقة حبيبها ملكة جمال لبنان السابقة بفستان مكشوف ومُثير.. شاهدوا كيف بدت ساندرا رزق (فيديو)
16:00 | 2023-05-16
عارضة أزياء عالمية تكشف عن رغبتها بإنجاب أطفال.. لكنها تشعر بالخوف
14:00 | 2023-05-16
نانسي عجرم عن هذه "التيكتوكر": "كتير مهضومة"
فيديو
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
Lebanon 24
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
02:00 | 2023-05-17
17/05/2023 18:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد بث على الهواء مباشرة… سرب نحل "غاضب" يسقط شرطياً أرضاً شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مشهد بث على الهواء مباشرة… سرب نحل "غاضب" يسقط شرطياً أرضاً شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
01:27 | 2023-05-17
17/05/2023 18:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
00:53 | 2023-05-14
17/05/2023 18:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact