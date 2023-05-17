اذا كنت من هذه الابراج... ستجدين الحب في هذا الصيف

تعكس حركات الكواكب في صيف 2023 طاقتنا وتؤثر على حياتنا الشخصية والعاطفية. وتدور أيضاً حول كيفية مناورة أنفسنا من خلال التغيير بينما نحاول تحقيق أحلامنا. قد لا يكون صيف 2023 مجرد استرخاء وتجنب المسؤوليات، لكنه أكثر إثارة قليلاً، وبعض علامات الأبراج على وشك الارتقاء على المستوى الشخصي والعاطفي. إذا كنتِ إحدى علامات الأبراج الأربعة هذه، استعدي لصيف مليء بالحب والرومانسي لن تنسينه أبداً.

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مولودة برج الثور

ستشعرين بالثقة والحيوية في صيف 2023. يدعمك كوكب المشتري بالتفاؤل والموقف الذي يمكن أن تفعليه وأنت تتطلعين إلى المستقبل وتتركين الماضي وراءك. يُعجب الناس بك، والأهم من ذلك أنك تكونين معجبة بنفسك. ابقي عينك مفتوحتين للفرص وتذكري تجنب المبالغة في ذلك. إنها وسيلة عبور رائع للقاء أشخاص جدد. في 6 حزيران 2023، ومع انتقال كوكب الزهرة إلى المنزل الرابع ستبدئين في أن تسألي نفسك ما الذي يجعلك تشعرين بالدعم والأمان عاطفياً. عندما تبدئين في الإجابة على هذا السؤال، ستشعرين بإحساس داخلي بالأمان وقدرة متجددة على طلب ما تريدين والحصول عليه في علاقاتك الشخصية. كوكب المريخ سيكون في بيتك الخامس بدءًا من 11 تموز 2023، مما يضيء رغبتك في الاستمتاع بكل ما تقدمه الحياة. تصرفي بناءً على غرائزك وقومي ببعض المخاطر وكوني مستعدة للفرص القادمة.

مولودة برج الأسد

ستكونين متحمسة لسماع أنه في صيف 2023 ستلاحظين أنّ كوكب المشتري شق طريقه عبر منزلك العاشر، مما يمنحك الحظ التي تريدينه بأفضل طريقة ممكنة. في 19 حزيران 2023، يسمح لك جوبيتر باختيار الفرص المناسبة والاستمتاع حقاً في حياتك. مع عودة كوكب الزهرة إلى الوراء في منزلك الأول هذا الصيف، فأنتِ تعيدين التفكير في صورتك الشخصية. قد يعني صيف 2023 مظهراً جديداً. فقط تأكدي من أنك لا تتسرعين في أي شيء قد تندمين عليه. يمكن أن تكون الرغبة في إعادة اكتشاف نفسك ممتعة ومرضية في النهاية، ولكن لا تحكمين على نفسك أو على الآخرين بقسوة على المظاهر وحدها. حاجتك إلى الحرية لا يمكن إنكارها ومستوى طاقتك مرتفعاً، ومن المحتمل أن تكون لديك تجارب جديدة مثيرة وممتعة مع أصدقاء جدد. اسمحي لنفسك بالحرية والتألق مثل الشمس. يمكنك إجراء اختبار شخصية بسيط يكشف ما يخيف البنات في الحب .



مولودة برج العقرب

مع وجود كوكب المشتري في بيتك السابع للشراكات وتراجع كوكب الزهرة، فقد حان الوقت لاحتضان العلاقات الشخصية التي تعمل حقاً وإطلاق سراح تلك التي تعيقك. يمنحك كوكب المشتري حظاً ممتازاً. يمكنك أن تكوني مستعدة لعلاقة جديدة، خاصة تلك التي تمنحك الحرية في النمو والتعرف على نفسك. إذا كنتِ في علاقة، فربما تنتقلين بالأشياء إلى المستوى التالي، المعروف أيضاً باسم الزواج. أو ربما يكون لديك أخيراً بعض الوضوح حول مكان تكمن المشاكل في علاقتك وكيفية إصلاحها. إذا كان الأمر كذلك، احتضني حقيقة ما تشعرين به، ودعي الأمور تقترب من نهايتها بلطف ونضج لمستقبل أفضل وأكثر إشراقاً. في 23 آب/من العام 2023، يمنحك كوكب المريخ وبلوتو الحب والرومانسية. العوائق الخارجية والداخلية التي شعرت أنه لا يمكن التغلب عليها تصبح فجأة مجرد عقبات صغيرة في الطريق لأنّ شغفك وحزمك يشجعانك ويثير إعجاب الآخرين. استمعي إلى حدسك في صيف 2023 وشاهدي فقط ما يمكنك إنجازه.



مولودة برج القوس

يدور صيف 2023 حول اهتمامك بنفسك حيث يواصل كوكب المشتري جلب تفاؤله إلى منزلك السادس. سيكون العثور الشريك المثالي أمراً سهلاً وستستمتعين بما تفعلينه. سوف يرضيك التحسين الشخصي بطريقة جديدة ومثيرة. يعود كوكب الزهرة إلى الوراء من خلال المنزل التاسع للسفر والتوسع هذا الصيف. ما يتضح لك من خلال هذا العبور هو أن الأشياء التي ترضيك تتغير. لا تحتاجين إلى التمسك بشيء كنت تريدينه. ربما كنتِ تعتقدين أنّ الحب لم يعد مهماً لك، ولكن الآن عاد شغفك إلى الحياة. اسمحي لنفسك بالتغير مع ما تتوقين إليه حقاً. في الحادي والثلاثين من تموز 2023، سيعمل كوكب المريخ النشط على تهدئة كوكب المشتري في منزلك السادس. مع ارتفاع الثقة، يمكنك اتخاذ قرارات حاسمة تؤثر بشكل إيجابي على حياتك الشخصية. تقريباً أي إجراء تتخذينه سيحالفك الحظ السعيد فيه. لذا انغمسي في الصيف بكل ما لديك. ما رأيك في إجراء اختبار اختبار البوصلة الدقيق لمعرفة حظ البنات .