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المرأة

بعد تعرضها لحادت خطير... مي سليم: رأيت الموت بعيني

Lebanon 24
17-05-2023 | 11:00
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علقت الممثلة الأردنية المقيمة في مصر، مي سليم، للمرة الأولى منذ تعرضها لحادث سير خطير، نجت منه بأعجوبة وفق شقيقتها دانا حمدان قبل أيام قليلة، موجهة الشكر لكل من ساندها.

وقالت سليم في رسالة لها عبر حسابها في "إنستغرام": "حقيقي المواقف الصعبة بتبين معادن الناس ومحبتهم وأنا ربنا أنعم عليّ بأجدع إخوات وجمهور، عاجزة عن الشكر لكل من سأل عليّ بمكالمة أو رسالة".
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وأضافت: "أنا ولله الحمد بخير وبحمد ربنا على كل حاجة هو كتبهالي.. شكرًا وربنا ما يوريكم أي حاجة وحشة أبدًا.. الحمدلله الذي نجانا ووهبنا الحياة من جديد".

كما شرحت مي سليم تفاصيل حادث السير بالقول: "لحظة التصادم كانت عنيفة للغاية، ربما رأيت الموت بعيني، لكن الحمد الله، أني خرجت من تلك الحادثة بكدمات خفيفة، لم تؤثر على حركتي وقدرتي على استكمال تصوير أعمالي الدرامية التي أشارك فيها حالياً".
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