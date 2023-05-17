هذا ما قالته رانيا يوسف عن الرجال في حياتها وعلاقتها بابنتيها

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خلال استضافتها في برنامج The Blind Date Show، كشفت الفنانة رانيا يوسف للمرة الأولى العديد من أسرار حياتها الشخصية.وأكدت رانيا أنها واجهت منذ صغرها مشكلة كبيرة في التواصل مع والدتها، فقالت: "كان عندي دايماً مشاكل مع أمي، أنا وهي مش بنعرف نكلم بعض ولغاية دلوقتي". وأضافت: "لغاية سن 16 أو 17 سنة كانت متحكّمة في حياتي بشكل فظيع، ويصعب عليَّ إني لما أحتاج لها مش بلاقيها ولا بتفهمني. ده خلق عندي حاجة عكسية، إني مع بناتي بسمع كلامهم وأسيبهم ياخدوا قرارتهم".وعن رأيها في تبادل الهدايا بين الرجل والمرأة، وخاصة في مرحلة المواعدة، قالت رانيا يوسف: "بحكم إني بشتغل من فترة طويلة اتعودت أجيب حاجتي بنفسي، لكن ما يمنعش زي ما بيقول المثل أنا غنية وأحب الهدية، إن جوزي يدلّعني ويجيب هدية حلوة، دي حاجة لطيفة".وأضافت: "الستات مش المفروض تجيب هدايا للرجالة، أنا لوحدي هدية، والرجالة المفروض تدلع الستات مش العكس، أنا أدلعك بطريقتي، ممكن مثلاً أدلعك بإنك ترجع البيت تلاقيني عاملة علشانك بيض بالبسطرمة، وده يبقى حدث لإني مش بطبخ".كما أشارت إلى تشجيع ابنتيها لها للدخول في تجارب مواعدة (Dating) جديدة قائلة: "بناتي مشجعين إني أجرّب، ولو رايحة ميعاد مع شخص هما اللي بيختاروا لبسي، وهما متفتحين وبيحبوا اللبس القصير، أنا بحب الحاجة اللي تليق عليا".وعن شرطها لمواعدة حبيب صديقتها السابق أو الـ"إكس بوي فريند"، قالت: "وارد جداً أحبه، لكن حسب هو وصاحبتي منفصلين من فترة طويلة أو قصيرة". وأضافت: "لو حصل أول واحدة هقول لها هي صاحبتي ومن بداية العلاقة، لكن لو منفصلين قريب مش هفكر فيه، والدنيا مش هتقف عليه".ورداً على سؤال هل يمكن أن تبادر بالكشف عن إعجابها بالطرف الآخر، قالت: "ممكن لو أنا معجبة بيه أقول الأول".وعن اللحظة التي ستقرر فيها الكشف لابنتيها عن مواعدتها لشخص جديد، قالت: "بعد شهور لإنهم عاصروا جوازتين معايا، ولازم أكون واثقة 90 في المية على الأقل، مش عايزة أعرّضهم لتجربة تؤثر على حياتهم".