إليكِ أبرز أعراض الإصابة بمتلازمة تكيّس المبايض

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أشار تقرير طبي ألماني إلى أبرز أعراض الإصابة بمتلازمة تكيّس المبايض، وهو نمو الشعر بكثافة في الوجه، حيث يسبب هذا المرض ارتفاع مستوى هرمون الذكورة في جسم المرأة، مما يزيد نمو شعر الوجه بكثافة.كما أشار التقرير إلى أن نمو شعر الوجه بكثافة غالباً ما يحدث للسيدات الأكبر عمراً في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، حيث تتراجع مستويات هرمونات الأنوثة (الإستروجين والبروجستيرون)، ومع ارتفاع هرمون الذكورة نتيجة الإصابة بمتلازمة تكيّس المبايض، ينمو شعر الوجه بكثافة عن المعدل الطبيعي.يُذكر أن الفتيات المصابات بالسمنة هن الأكثر عرضة للإصابة بمتلازمة تكيّس المبايض. وأعراض متلازمة تكيّس المبايض واضحة، أهمها: نمو شعر الوجه بكثافة، اضطرابات الدورة الشهرية، آلام في منطقة الحوض، واضطرابات المزاج. أما عن خطورة متلازمة تكيس المبايض فتكمن في أن إهمال العلاج قد يؤدي إلى الإصابة بالعقم. (نواعم)