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المرأة

دون مكياج.. كيف تظهرين بوجه وخدود وردية صحية؟

Lebanon 24
17-05-2023 | 23:00
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تسعى جميع الفتيات لأن يظهرن بشكل صحي، ووجه متورد وحيوي ولامع، وبشرة نضرة، من خلال علاج وإخفاء عيوب الوجه، التي تحدث نتيجة عوامل عدة، منها الخارجية الناتجة عن الجو والبيئة المحيطة، والداخلية نتيجة نقص معادن أو فيتامينات معينة.
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وتلجأ بعض الفتيات للمكياج وأدوات التجميل؛ ليحصلن على وجه صحي ولامع، مستخدمات بعض المنتجات التي تمنح مظهراً مؤقتاً، سرعان ما يزول تأثيرها مع الخروج في الشمس، والبقاء لمدة طويلة خارج المنزل. ولمساعدتك على الظهور ببشرة حيوية ونضرة طوال الوقت، نقدم لك النصائح التالية:

نصائح للحصول على بشرة نضرة وحيوية:

- من المهم لكل فتاة، كل 6 أشهر على الأقل، إجراء فحوص دورية، ومتابعة التحاليل تحت إشراف طبيب، لمعرفة ما إذا كان هناك نقص في العناصر الغذائية والفيتامينات، وتعويض ما ينقصها من خلال المكملات الخارجية الموجودة على شكل عقاقير.

- اتباع نظام غذائي صحي متوازن، يحتوي على الكثير من الخضروات الطازجة والفاكهة والبروتين الصحي، والبعد عن المأكولات السريعة والدهون والزيوت المهدرجة.

- ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم ما لا يقل عن 4 مرات في الأسبوع، وبالطبع شرب الماء هو السر الرئيسي في نضارة البشرة، وترطيب الجسم بشكل عام.

- التركيز على وضع واقي الشمس بحماية لا تقل عن 50 عند النزول في النهار، حتى لا يتأثر الوجه بأشعة الشمس الضارة، التي تعمل على ظهور البقع والتصبغات على الجلد. (زهرة الخليج) 

المصدر: زهرة
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