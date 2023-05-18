كيف تحمين بشرتكِ من التعرق بوجود واقي الشمس؟

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أوشكنا على دخول موسم الصيف رسمياً، وأصبح من الواجب علينا البحث عن منتجاتٍ يمكنها حماية بشرتنا من الطقس الحار والجاف والتعرق الشديد، الذي يمكنه أن يمسح كل ما نضعه من كريمات حماية مثل واقي الشمس.وفي هذا السياق، نحن لا ننكر أهمية التعرق، إذ إنه آلية صحية تسمح للجسم والبشرة بالشعور بالبرودة عن طريق إطلاق الماء من الغدد العرقية، وبالتالي تخفيف حرارة الجسم بشكلٍ كبير.لكن ما يهمنا هنا هو المساعدة في تجنب ما قد يسببه العرق من عدم الراحة والإحراج في بعض الأحيان، وما قد يعرضكِ له من أشعة الشمس فوق البنفسجية الخطيرة، في حال كان يمنعكِ من الاحتفاظ بكمية كافية من واقي الشمس على بشرتك، لذا فإننا هنا نرصد لكِ طريقةً تساعدك على تقليل التعرق.ضعي مضاد التعرق قبل واقي الشمس:مع ارتفاع درجات الحرارة بشكلٍ كبير وتشكل الأجواء الرطبة، يكاد من المستحيل عدم التعرق إذ سيؤثر ذلك في كيفية عمل واقي الشمس، وعليه فإن إحدى الحيل المثمرة للتخلص من تأثير التعرق هي استخدام مضاد للعرق.وهنا عليكِ الانتباه إلى أن مفعوله سيستغرق بعض الوقت، لأن مضادات التعرق يجب أن توضع بشكلٍ مثالي على البشرة المغسولة حديثًا والجافة، وتحتاج إلى ساعات عدة للوصول إلى الفاعلية المثلى التي تحتاجينها، لذلك في حال كنتِ تخططين للبقاء تحت أشعة الشمس لفترة طويلة، حاولي الاستحمام واستخدام مضاد التعرق قبل ساعات عدة من وضع واقي الشمس.كما أنه من الأفضل وضع واقٍ من الشمس لمدة نصف ساعة كاملة قبل الخروج في الشمس، حيث سيتيح ذلك الكثير من الوقت، ليعمل بفاعلية أكبر بعد أن يتم امتصاصه بشكل كافٍ.كيف يمكن وضع واقي الشمس بطريقةٍ صحيحة؟من المهم أن تعي أيضاً كيفية تطبيق واقي الشمس بطريقةٍ سليمة، لحمايتكِ من الأشعة الضارة. سنخبركِ بأهم نصيحتين:في البداية ضعي واقي الشمس على وجهك وعنقك وصدرك، لأن كل جزءٍ من بشرتك يمكن أن يصاب بالحروق والأضرار، ويشمل ذلك أيضاً تطبيق الواقي على خط الشعر والأذنين وظهر العنق.وأيضاً من المهم أن تطبقي الواقي قبل 30 دقيقة على الأقل من مغادرة المنزل، من أجل أن تمتصه بشرتكِ، كما ذكرنا سابقاً. (زهرة الخليج)