19
o
بيروت
22
o
طرابلس
10
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
22
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بطلة الطائر الرفراف تخرج عن صمتها وتكشف علاقة حبّها
Lebanon 24
18-05-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتصدر أفرا ساراتشوغلو نسب المشاهدة عبر الشاشات التركية بمسلسلها الحالي "الطائر الرفراف" والذي يجمعها بمارت رمضان ديمير.
والمسلسل الذي يتم عرضه أيضا عبر شاشة منصة شاهد يتسعد لنهاية أحداث موسمه الأول، على أن يعود بموسم جديد في أيلول المقبل.
Advertisement
وقبل أسابيع تصدر خبر علاقة حب تجمع بين أبطال المسلسل وسائل الإعلام والصحف التركية بعد مشاهدتهما سوياً أكثر من مرة. وأفرا ساراتشوغلو التي تواجدت بالمطار قبل ساعات عند عودتها من أنطاليا حيث كانت تقوم بجلسة تصوير خاصة هناك، قامت بالرد على أسئلة الصحفيين داخل المطار عن علاقتها بمارت رمضان ديمير وأكدت أنه صديق تستمتع بمحبته وتلتقي معه في الخارج وبعطلتهم الأخيرة معا بآزمير كان هناك أصدقاء آخرين معهم".
جائزة الأفضل
وكان كل من مارت رمضان ديمير وأفرا ساراتشوغلو قد حصلا أخيراً على جائزة الأفضل لهذا الموسم. (نواعم)
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-05-17
17/05/2023 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم هشام حداد بأعز الناس.. وداعا (صور)
Lebanon 24
الموت يؤلم هشام حداد بأعز الناس.. وداعا (صور)
08:27 | 2023-05-18
18/05/2023 08:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
09:45 | 2023-05-18
18/05/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة من العيار الثقيل.. فنانة وممثلة لبنانية تظهر بوضعيات غير أخلاقية وفيديو لها ينتشر
Lebanon 24
فضيحة من العيار الثقيل.. فنانة وممثلة لبنانية تظهر بوضعيات غير أخلاقية وفيديو لها ينتشر
02:00 | 2023-05-18
18/05/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قيامه بحركة غير لائقة على البحر.. ابن راغب علامة يظهر مع راقصة! (صور)
Lebanon 24
بعد قيامه بحركة غير لائقة على البحر.. ابن راغب علامة يظهر مع راقصة! (صور)
03:46 | 2023-05-18
18/05/2023 03:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2023-05-18
للحفاظ على الرشاقة والجمال.. ما هو سرّ كيت ميدلتون؟
11:00 | 2023-05-18
كيف تحمين بشرتكِ من التعرق بوجود واقي الشمس؟
08:00 | 2023-05-18
اسماء لبنانية تلمع على سجادة كان.. وتبهر الحضور بأناقة اناملهم (صور)
07:19 | 2023-05-18
بعد انفصالها عن زوجها... الممثلة التركيّة بعلاقة حبّ جديدة مع رجل أعمال مشهور؟
05:00 | 2023-05-18
كيت ميدلتون باطلالة بالأصفر.. اليكم ثمنها
02:00 | 2023-05-18
فنانة لبنانية بملابس البحر على أحد شواطئ دبي.. بدت كالحوريات (صورة)
فيديو
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
Lebanon 24
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
02:43 | 2023-05-18
19/05/2023 02:25:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-05-17
19/05/2023 02:25:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
Lebanon 24
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
02:00 | 2023-05-17
19/05/2023 02:25:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact