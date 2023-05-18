بطلة الطائر الرفراف تخرج عن صمتها وتكشف علاقة حبّها

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تتصدر أفرا ساراتشوغلو نسب المشاهدة عبر الشاشات التركية بمسلسلها الحالي "الطائر الرفراف" والذي يجمعها بمارت رمضان ديمير.والمسلسل الذي يتم عرضه أيضا عبر شاشة منصة شاهد يتسعد لنهاية أحداث موسمه الأول، على أن يعود بموسم جديد في أيلول المقبل.وقبل أسابيع تصدر خبر علاقة حب تجمع بين أبطال المسلسل وسائل الإعلام والصحف التركية بعد مشاهدتهما سوياً أكثر من مرة. وأفرا ساراتشوغلو التي تواجدت بالمطار قبل ساعات عند عودتها من أنطاليا حيث كانت تقوم بجلسة تصوير خاصة هناك، قامت بالرد على أسئلة الصحفيين داخل المطار عن علاقتها بمارت رمضان ديمير وأكدت أنه صديق تستمتع بمحبته وتلتقي معه في الخارج وبعطلتهم الأخيرة معا بآزمير كان هناك أصدقاء آخرين معهم".جائزة الأفضلوكان كل من مارت رمضان ديمير وأفرا ساراتشوغلو قد حصلا أخيراً على جائزة الأفضل لهذا الموسم. (نواعم)