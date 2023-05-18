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المرأة

بعد انفصالها عن زوجها... الممثلة التركيّة بعلاقة حبّ جديدة مع رجل أعمال مشهور؟

Lebanon 24
18-05-2023 | 07:19
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انتشرت شائعات تفيد عن وجود علاقة بين الممثلة التركية ديميت أوزدمير ورجل الأعمال التركي أوموت أفيرغين، الحبيب السابق للممثلة التركية توبا بويوكستون.

وأوضحت تقارير مطلعة أن هناك إعجابا متبادلا بين ديميت وأفيرغين، المعروف بتعدد علاقاته، كما أنهما تابعا حسابات بعضهما في "إنستغرام".
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ولم تؤكد أو تنفي ديميت الشائعات المتداولة حول صحة علاقتها بأفيرغين، لاسيما أنها انفصلت حديثًا عن زوجها أوزهان كوتش بعد أقل من عام على زواجهما، بعد خلافات ومشاكل لم يكشف عن تفاصيلها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تلاحق ديميت شائعات الارتباط بعد طلاقها، فقد سبق أن أثيرت أقاويل حول وجود علاقة رومانسية تجمعها بمخرج مسلسلها "اسمي فرح". (فوشيا)
 
 
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