23
o
بيروت
25
o
طرابلس
15
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد انفصالها عن زوجها... الممثلة التركيّة بعلاقة حبّ جديدة مع رجل أعمال مشهور؟
Lebanon 24
18-05-2023
|
07:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت شائعات تفيد عن وجود علاقة بين الممثلة التركية ديميت أوزدمير ورجل الأعمال التركي أوموت أفيرغين، الحبيب السابق للممثلة التركية توبا بويوكستون.
وأوضحت تقارير مطلعة أن هناك إعجابا متبادلا بين ديميت وأفيرغين، المعروف بتعدد علاقاته، كما أنهما تابعا حسابات بعضهما في "إنستغرام".
Advertisement
ولم تؤكد أو تنفي ديميت الشائعات المتداولة حول صحة علاقتها بأفيرغين، لاسيما أنها انفصلت حديثًا عن زوجها أوزهان كوتش بعد أقل من عام على زواجهما، بعد خلافات ومشاكل لم يكشف عن تفاصيلها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تلاحق ديميت شائعات الارتباط بعد طلاقها، فقد سبق أن أثيرت أقاويل حول وجود علاقة رومانسية تجمعها بمخرج مسلسلها "اسمي فرح". (فوشيا)
Advertisement
الأكثر قراءة
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-05-17
17/05/2023 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق كبير.. سيارات الاطفاء غير قادرة على الوصول للمكان والرياح الشمالية تزيد الخطورة
Lebanon 24
حريق كبير.. سيارات الاطفاء غير قادرة على الوصول للمكان والرياح الشمالية تزيد الخطورة
14:35 | 2023-05-17
17/05/2023 02:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة من العيار الثقيل.. فنانة وممثلة لبنانية تظهر بوضعيات غير أخلاقية وفيديو لها ينتشر
Lebanon 24
فضيحة من العيار الثقيل.. فنانة وممثلة لبنانية تظهر بوضعيات غير أخلاقية وفيديو لها ينتشر
02:00 | 2023-05-18
18/05/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سلامة.. لبنانيون على لائحة "الإنتربول" وتوضيح من مروان سويدان
Lebanon 24
بعد سلامة.. لبنانيون على لائحة "الإنتربول" وتوضيح من مروان سويدان
12:53 | 2023-05-17
17/05/2023 12:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط حسمَ خياراته.. ماذا قرّر وسط "معركة الرئاسة"؟
Lebanon 24
جنبلاط حسمَ خياراته.. ماذا قرّر وسط "معركة الرئاسة"؟
06:00 | 2023-05-18
18/05/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:00 | 2023-05-18
اسماء لبنانية تلمع على سجادة كان.. وتبهر الحضور بأناقة اناملهم (صور)
05:00 | 2023-05-18
كيت ميدلتون باطلالة بالأصفر.. اليكم ثمنها
02:00 | 2023-05-18
فنانة لبنانية بملابس البحر على أحد شواطئ دبي.. بدت كالحوريات (صورة)
23:00 | 2023-05-17
دون مكياج.. كيف تظهرين بوجه وخدود وردية صحية؟
16:00 | 2023-05-17
إليكِ أبرز أعراض الإصابة بمتلازمة تكيّس المبايض
14:00 | 2023-05-17
هذا ما قالته رانيا يوسف عن الرجال في حياتها وعلاقتها بابنتيها
فيديو
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
Lebanon 24
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
02:43 | 2023-05-18
18/05/2023 16:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-05-17
18/05/2023 16:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
Lebanon 24
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
02:00 | 2023-05-17
18/05/2023 16:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact