للحفاظ على الرشاقة والجمال.. ما هو سرّ كيت ميدلتون؟

كشف تقرير بريطاني عن محتويات مشروب صحي تحرص أميرة ويلز كيت ميدلتون على تناوله صباح كل يوم، وهو أحد أسباب نحافتها الدائمة.



وأكدت صحيفة "اكسبرس" البريطانية أن الأميرة الرشيقة تبدأ يومها في الصباح الباكر بعصير أخضر غني بالفيتامينات والمغذيات قبل وجبة الفطور.

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وأوضح التقرير أن "مشروب كيت الصحي المفضّل هذا يحتوي على الكرنب والسبيرولينا (نوع من أنواع الطحالب الغنية بالفيتامينات)، والماتشا (نوع من أنواع الشاي الياباني الأخضر المطحون)، السبانخ والخس الروميني، الكزبرة والتوت".

وفي هذا السياق، فسّرت أخصائية التغذية الملكية السابقة جينيفر هانواي عن فوائد هذا العصير، قائلةً إنه يمكن أن يساعد في "الحصول على قوام رشيق وبشرة أفضل. يمكنك إنفاق مئات الجنيهات على علاجات البشرة ومنتجاتها وعلاجات الوجه، ولكن إذا كنت لا تتناولين أطعمة أو مشروبات صحية، فلن تتمكني أبداً من الحصول على بشرة متوهجة".

وعند حديثها عن المشروب الذي تتناوله كيت كل صباح مع دقيق الشوفان، قالت الخبيرة إن "هذا العصير مليء بمضادات الأكسدة التي تحارب أضرار الجذور الحرة"، مؤكدة أن "مثل هذه العصائر الصحية يمكن أن تقلّل من الحاجة إلى تناول وجبات خفيفة بين الوجبات، كما قد تجعل المرء يشعر بالشبع لفترة طويلة".