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المرأة

لبشرة خالية من حَبّ الشباب... تخلّصي من هذه الأطعمة فوراً!

Lebanon 24
18-05-2023 | 23:00
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إستعرضت طبيبة الأمراض الجلدية سوبهاشيني موهان مجموعة من الأطعمة التي يجب التخلص منها، خاصة خلال فصل الصيف لمنع ظهور حَبّ الشباب وللحصول على بشرة صافية.

وأكدت موهان في تقرير لموقع healthshots أن النظام الغذائي يمكن أن يلعب دوراً مهماً في ظهور حَبّ الشباب، لذا من الضروري تجنّب تناول بعض الوجبات والأطعمة، خاصة تلك الغنية بالسكريات والبهارات والأملاح.
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ولفتت إلى أن من الضروري عدم الإفراط في تناول الفواكه الغنية بالسكر، مثل المانغو لأن الإكثار من تناوله قد يسبّب اختلالات هورمونية وزيادة في إنتاج الدهون، مما يؤدي إلى ظهور حَبّ الشباب. لذا فإن الحد من تناول هذه الفواكه يساعد في الحصول على بشرة مشرقة.
 
كما أكدت أن "الوجبات الخفيفة السكرية والأطعمة المصنَعة والكربوهيدرات المكرّرة يمكن أن تسبب ارتفاعاً سريعاً في مستويات الغلوكوز في الدم، وهو ما يؤدي الى ظهور حَبّ الشباب".

 
وأشارت الى أن الحليب، وخاصة منزوع الدسم أو قليل الدسم يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشكلة حَبّ الشباب لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر وبروتين مصل اللبن.

وأكدت كذلك أن اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات، وخاصة الكربوهيدرات المكرّرة مثل الخبز والمعكرونة والوجبات الخفيفة السكرية، قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم وزيادة إنتاج عامل النمو الشبيه بالأنسولين 1 (IGF-1) في الجسم. ويمكن أن يساهم ذلك في الاختلالات الهورمونية وزيادة إفراز الدهون، مما يؤدي إلى ظهور حَبّ الشباب.

هذا وشدّدت الطبيبة على ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالألياف للحصول على بشرة نقية وصافية ليس فقط خلال الصيف وإنما في كل المواسم.
المصدر: لها
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