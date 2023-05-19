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المرأة
مقطع مؤثر لأمل عرفة وهي تواسي رشا شربتجي برحيل والدها (فيديو)
Lebanon 24
19-05-2023
|
02:00
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شُيع عقب صلاة عصر أمس الأربعاء، جثمان المخرج الراحل هشام شربتجي من مستشفى جمعية المواساة الخيرية بدمشق، حيث صُلي على جثمانه في جامع المزة الكبير و ووري الثرى في مقبرة باب الصغير "ماوردي" في دمشق.
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وشارك في تشييع جثمان الراحل الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ75 عاما يوم يوم الثلاثاء 16 أيار 2023 بعد صراع مع المرض عدد كبير من النجوم من الوسط الفني.
وقد شهدت الجنازة، انهيار ابنة الراحل المخرجة المعروفة رشا شربتجي قبيل لحظات من خروج جثمان والدها من مستشفى جمعية المواساة الخيرية، حيث رصدت عدسات الكاميرات رشا تجلس على كرسي والدموع تنهمر من عينيها.
وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مؤثر جمع الممثلة السورية امل عرفة وهي تواسي المخرجة رشا شربتجي برحيل والدها.
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