ليدي غاغا بشكل مختلف.. تبدو نسخة من هذه النجمة العالمية (فيديو وصور)

أثارت النجمة الأميركية ليدي غاغا حالة من الجدل، بعد ظهورها بمقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" بدت فيه أشبه ما يكون بزميلتها المغنية العالمية مايلي سايرس.

وظهرت غاغا في الفيديو وهي تتمايل على أنغام أغنية Princess Diana الخاصة بالنجمتين "آيس سبايس" و"نيكي ميناج"، ممسكةً بأقلام أحمر شفاه من علامتها HausLabs.

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وأشارت غاغا إلى أن المستحضرات رائعة كروعة الأغنية التي ترقص على أنغامها، كما أوضحت أنها تضع أحمر شفاه من هذه العلامة.

وأعرب الكثيرون عن صدمتهم من شكل النجمة العالمية المختلف، اذ قارن العديد بين ملامح غاغا ومايلي سايرس، لا سيما أنها بدت أنحل وبرزت أسنانها للخارج. (فوشيا)