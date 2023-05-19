أخطاء بمكياج العيون تجعلك تبدين أكبر سناً

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إذا شعرت بعد الانتهاء من وضع المكياج بأنك أكبر سناً مما أنت عليه، فاحرصي على معرفة الأخطاء التي ارتكبتها لتتفادي هذا المظهر الذي لا يعكس عمرك الحقيقي. اللافت في الأمر، أن معظم أخطاء المكياج التي تزيد عمرك، ترتبط بمكياج العيون. لتفادي الإطلالة "المسنة"، ننصحك بتفادي ارتكاب الأخطاء التالية:تطبيق الكثير من الكحل:من أبرز الأخطاء التي تقع فيها الفتيات، تطبيق الكثير من الكحل داخل العين، من أجل الحصول على "لوك" دراماتيكي. لكن هذه الطريقة تجعلكِ تبدين أكبر من عمركِ بكثير، وأسهل طريقة للحصول على مظهر ناعم، هو تطبيق القليل من الكحل داخل عينيكِ بالطريقة المناسبة مع شكلها، حتى تحافظي على تنسيق ملامحكِ وإبراز جمالكِ.يمكنك، أيضاً، تجربة مظهر دون كحل، فهذا "اللوك" مناسب للشباب أكثر، ويمنحكِ إطلالة سريعة وعصرية، وفي حال الحاجة إلى تطبيق الكحل، يمكنكِ وضع كحل باللون البيج أو الأبيض.تحديد الحواجب:الحواجب تحدث فرقاً هائلاً في المظهر العام للوجه، فعندما يتم تحديدها أو رسمها بطريقة غير مناسبة لمظهركِ، تمنحكِ عمراً أكبر، وإطلالة غير موفقة. لذلك حاولي - قدر الإمكان - الحفاظ على الشكل الطبيعي لحاجبيكِ، لأنه يمنحك إطلالة شبابية، فضلاً عن أنه الأنسب لشكل وجهكِ، مع تحديدها بشكل رقيق وباللون ذاته، حتى لا تشعري بتغير كبير في مظهركِ.تطبيق الكثير من الكونسيلر:يتطلب الكونسيلر (خافي العيوب) مهارة دقيقة في تطبيقه ومزجه، للحصول على نتائج جيدة، لأن الكثير منه يجعلك تبدين أكبر سناً. ومن المفترض أن تكون للكونسيلر لمسة نهائية مضيئة للمنطقة تحت العينين، وتغطية أي بقع أو ألوان غير متجانسة. عندما تطبقين الكثير من الكونسيلر أسفل عينيكِ، فذلك يزيد ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة بعد مرور ساعات عدة من وضعه.اختيار اللون الصحيح لخافي العيوب:من المهم تطبيق الكمية المناسبة من الكونسيلر، لكن من المهم أيضاً تطبيق الظل المناسب، إذ يمكن للون خطأ من خافي العيوب أن يضعف وجهكِ، وعادة يبدو الوجه الباهت أكبر عمراً، لذلك من الأسهل العثور على اللون والنغمة المثاليين مع درجة بشرتكِ. (زهرة الخليج)