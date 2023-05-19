نصائح لتخطي فترة الدورة الشهرية بسلام

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خلال فترة الدورة الشهرية تتلاعب الهرمونات بالجسم، مما ينتج عنه مجموعة من المشاعر السلبية مثل التوتر والعصبية والحزن، تلك المشاعر قد تدفعكِ للتصرف بتهور واتخاذ قرارات تندمين عليها بعد انقضاء هذه الفترة، والتي تشمل الأيام التي تسبق الدورة الشهرية أيضاً.إذا كنتِ أم، ففترة الدورة الشهرية تمثل تحدياً أكبر، حيث لديكِ الكثير من المسؤوليات والقرارات اليومية والتعاملات مع أطفالك وزوجك، وبالتالي إذا استسلمتِ للمشاعر السلبية قد تحدث كوارث، لذا فأنتِ بحاجة للتعامل مع هذه الفترة بحكمة وحذر حتى تتخطيها بسلام.ومن أجل تخطي فترة الدورة الشهرية بسلام، هناك أشياء يجب أن تفعليها، وأخرى يجب أن تتجنبيها. تابعي القراءة.أولاً: ما يجب عليكِ فعله أثناء فترة الدورة الشهرية1- تناولي الفيتامينات واشربي كمية كافية من المياهقد تدفعك المشاعر السلبية لكسر نظامك الغذائي وتناول أطعمة غير صحية أو لا تكفي لاحتياجات جسدك من الفيتامينات، لذا تناولي الفيتامينات التي تعوض هذا النقص، واشربي الكثير من المياه لتجنب احتباس السوائل في الجسم.2- اذهبي للفراش مبكراًتغيّر الهرمونات قد يسبب لكِ اضطرابات في النوم، وفي نفس الوقت أنتِ بحاجة إلى الراحة والاسترخاء حتى تصبحي أقل توتراً، لذا اذهبي إلى الفراش مبكراً عن موعد نومك لتنعمي بفترة راحة أطول.3- ضعي رعايتك الذاتية على قمة أولوياتكفي هذه الأيام الصعبة يجب أن تكون رعايتك الذاتية على قمة أولوياتك، فكري فيما يحسّن من حالتك المزاجية ويشعرك بالراحة والاسترخاء، ولا تترددي في وضعه على قمة أولويات يومك.4- اختاري ما تتعرضين له بحكمةفي أيام الدورة الشهرية تكونين بحاجة إلى الابتعاد عن كل ما يثير أعصابك أو يشعرك بالحزن، مثل المسلسلات الحزينة أو الأغاني الحزينة أو مقابلة أشخاص غير مفضلين لكِ، لذا خلال هذه الفترة اختاري ما تتعرضين له بحكمة وعناية حتى لا تتعرضي لأشياء أو أشخاص يسببون لكِ المزيد من التوتر والضغط.ثانياً: ما لا يجب فعله أثناء فترة الدورة الشهرية1- لا تتخذي قرارات مهمة خلال هذه الفترةأسبوع تقريباً هو معدل فترة الدورة الشهرية بالكامل، وهو وقت غير طويل بالنسبة لحتمية اتخاذ قرارات مهمة في حياتك، لذا أجلي أي قرار مهم أو مؤثر في حياتك لما بعد انتهاء الدورة الشهرية.2- لا تواجهي أشخاصاًإذا كنتِ منزعجة من شخص ما، زوجك مثلاً أو أحد جيرانك أو أصدقائك، ففترة الدورة الشهرية ليست التوقيت المناسب لمواجهة الأشخاص ومناقشة المشاكل، فأنتِ أقرب للعصبية وتكونين حساسة للغاية، لذا أجلي المواجهات لما بعد انتهاء الدورة الشهرية.3- لا توافقي على أنشطة إضافيةخلال فترة الدورة الشهرية يكفي مسؤولياتك الأساسية وضغطها عليكِ، فلا تثقلي نفسك بالمزيد من الأنشطة الإضافية، وارفضيها بحسم.4- لا تكوني قاسية على نفسكلا بأس إذا لم تتمكني من السيطرة على انفعالاتك طوال الوقت أو قمت باتخاذ قرار غير مدروس، لا تكوني قاسية على نفسك فأنتِ لستِ في حالتك العادية. (نواعم)