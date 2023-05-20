مدة الرضاعة الطبيعية زادت أسبوعين في أميركا بسبب الجائحة.. والسبب؟

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أظهرت دراسة جديدة في جامعة كاليفورنيا أن الأميركيات أرضعن أطفالهن أسبوعين أكثر، أثناء حظر الخروج والتنقل بسبب جائحة كورونا مقارنة مع ما قبل الوباء.وقالت الدكتورة ريتا حمد مديرة قسم الشؤون الاجتماعية بالجامعة: "مكنت سياسات البقاء في المنزل الأمهات من مواصلة الرضاعة الطبيعية في البيت بدل العودة إلى مكان العمل".وأضافت "يشير هذا إلى طلب مكبوت على الرضاعة الطبيعية قد يعاق بسبب غياب سياسة إجازة عائلية مدفوعة الأجر في الولايات المتحدة".ووفق موقع "مديكال إكسبريس" توصي أكاديمية طب الأطفال بالرضاعة الطبيعية الحصرية 6 أشهر، لتحسين صحة الرضيع والأم معاً.واستخدمت الدراسة بيانات المسح الوطني الأمريكي من 2017 إلى آب 2020، وشهادات ميلاد 118 ألف طفل خلال الفترة نفسها.ووجد البحث ارتفاعاً في مدة الرضاعة الطبيعية من 12.6 إلى 14.8 أسبوعاً، أي بـ 18%، وارتفعت بين صاحبات الدخل المرتفع بـ 19% مقارنةً مع زيادة بـ 16.8% بين صاحبات الدخل المنخفض.وتحتل الولايات المتحدة مرتبة متأخرة بين البلدان المشابهة لها في بداية الرضاعة الطبيعية ومدتها، وهي الوحيدة التي لا توجد فيها سياسة وطنية للإجازة مدفوعة الأجر للأمهات الجديدات، رغم دخلها المرتفع.