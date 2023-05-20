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المرأة

دينا الشربيني: أعيش قصة حبّ جديدة

Lebanon 24
20-05-2023 | 08:00
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أكدت الفنانة دينا الشربيني أنها تعيش قصة حب جديدة، وتمنت أن تكلل بالنجاح، رافضة الكشف عن أي تفاصيل، مكتفية بالتأكيد أنها سعيدة.

وكشفت خلال تصريحات صحافية عن نقاط القوة والضعف، فكانت نقطة القوة لديها تجاوز الأزمات، أما نقطة الضعف أنها عاطفية للغاية. وعن السر الذي لا يعرفه الكثيرون عنها قالت إنها تحب الطعام كثيراً.
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كما كشفت عن طريقة تعاملها مع الشائعات التي تلاحقها قائلة: "أواجه الشائعات بالتجاهل التام فالشخص الذي ينظر خلفه يتعثر، وكل شيء يتكشف للجمهور مع مرور الوقت، لذلك الأيام هي التي ترد". (لها)
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