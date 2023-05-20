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المرأة
ليدي غاغا بشكل مختلف... بدت نسخة من مايلي سايرس! (فيديو)
Lebanon 24
20-05-2023
|
11:00
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أثارت الفنانة ليدي غاغا حالة من الجدل، بعد ظهورها بمقطع "تيك توك" بدت فيه أشبه ما يكون بزميلتها المغنية العالمية مايلي سايرس.
وفي التفاصيل، شاركت ليدي غاغا عبر حسابها في تطبيق "تيك توك" مقطع فيديو حركت فيه شفتيها على أنغام أغنية Princess Diana الخاصة بالنجمتين "يس سبايس ونيكي ميناج، بينما تمايلت يمينًا وشمالًا ممسكةً بأقلام أحمر شفاه من علامتها HausLabs.
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وأشارت غاغا إلى أن المستحضرات رائعة كروعة الأغنية التي ترقص على أنغامها. (فوشيا)
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