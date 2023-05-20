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المرأة

أنجلينا جولي من عالم السينما إلى تصميم الأزياء

Lebanon 24
20-05-2023 | 23:00
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أعلنت النجمة الأميركية أنجيلينا جولي، عن دخولها مجال تصميم الأزياء، وذلك من خلال إطلاق علامتها الخاصة في هذا المجال التي تحمل اسم Atelier Jolie. وهي عرّفت عن مشروعها هذا بأنه مساحة للابتكار ومن المنتظر أن تُقدّم أولى مجموعاتها لموسم خريف 2023.
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كشفت النجمة العالمية عن هذا المشروع عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستغرام، وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشورها الذي حصد في أقل من 20 ساعة حوالي 256000 إشعار بالإعجاب. وهي عرّفت من خلال هذا المنشور عن روحيّة علامتها وفلسفتها عبر الكلمات التالية: "Atelier Jolie هو مكان للمبدعين، حيث يتعاونون مع عائلة متنوّعة من الخياطين الماهرين، ومصممي الأنسجة، والحرفيين من جميع أنحاء العالم. ينبع هذا المشروع من تقديري واحترامي العميق للعديد من الخياطين وصانعي الأزياء الذين تعاملت معهم على مرّ السنين. وهو ترجمة لرغبة في الاستفادة من المواد المستعملة عالية الجودة والأنسجة المتروكة في المستودعات، كما أنه وسيلة للانضمام إلى حركة تهتمّ بتنمية التعبير عن الذات بشكل أفضل".
تُركّز مُبادرة جولي في هذا المجال على تعزيز مبدأ الاستدامة واستخدام بقايا أنسجة ومواد قديمة بهدف إعادة تدويرها وإعطائها حياة جديدة في تصاميم عصريّة. وفي منشور ظهر على صفحة Atelier Jolie Official على موقع إنستغرام قالت أنجلينا: "أقوم ببناء مكان للمبدعين، حيث يمكنهم التعاون مع أفراد عائلة ماهرة ومتنوّعة من الخيّاطين، ومصمّمي الأنسجة، والحرفيين من جميع أنحاء العالم. إنه مكان للاستمتاع، ولإنشاء تصاميمكم بكل حرية".
يذكر أن هذه الصفحة أصبح لديها حوالي 70000 متابع في أقل من 24 ساعة، مما يدل على الإقبال الذي من المتوقع أن تشهده أولى مجموعات علامة أنجيلينا جولي لدى إطلاقها.
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