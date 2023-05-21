22
o
بيروت
25
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
25
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
الفنانة اللبنانية الشهيرة تحتفل بعيد ميلادها (صور)
Lebanon 24
21-05-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت الفنانة اللبنانية نور صعب بعيد ميلادها برفقة عائلتها وصديقاتها المقربات.
Advertisement
وشنرت نور عبر شبكات التواصل الاجتماعي مجموعة صور من المناسبة، وعلقت عليها قائلة: "لم أختر عيد الميلاد هذا، بل هو اختارني. شكراً لكن لأنكن دائماً إلى جانبي، شكراً لكل الحب الذي أناله".
وكانت الممثلة اللبنانية عقد قرانها على مواطنها ورجل الأعمال توفيق حمزة في حفل عائلي بسيط اقتصر حضوره على أفراد العائلة والأصدقاء المقرّبين.
يُذكر أن نور صعب شاركت أخيراً في بطولة عدد من الأعمال الدرامية، على غرار مسلسل "ذهب أيلول" من تأليف محمد عريقات وإخراج حماد الزعبي بشخصية "نورا"، ومسلسل "أسماء من الماضي" من كتابة زينة عبدالرازق وإنتاج وإخراج إيلي معلوف بشخصية "ناديا".
Advertisement
الأكثر قراءة
سعرٌ جديد لـ"كرتونة البيض" في لبنان.. والمفاجأة بثمن "الفاهيتا"!
Lebanon 24
سعرٌ جديد لـ"كرتونة البيض" في لبنان.. والمفاجأة بثمن "الفاهيتا"!
04:07 | 2023-05-20
20/05/2023 04:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفع بالدولار او المغادرة... لا حلول أخرى
Lebanon 24
الدفع بالدولار او المغادرة... لا حلول أخرى
14:31 | 2023-05-20
20/05/2023 02:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فادي الخطيب على سرير المستشفى... أجرى عمليّة جراحيّة صعبة وهذا وضعه الصحيّ الآن (صور)
Lebanon 24
فادي الخطيب على سرير المستشفى... أجرى عمليّة جراحيّة صعبة وهذا وضعه الصحيّ الآن (صور)
08:44 | 2023-05-20
20/05/2023 08:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... الأمطار تتساقط بغزارة الآن
Lebanon 24
بالفيديو... الأمطار تتساقط بغزارة الآن
06:42 | 2023-05-20
20/05/2023 06:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عراك وتضارب... شاهدوا ما حصل بين نواب في جلسة البرلمان (فيديو)
Lebanon 24
عراك وتضارب... شاهدوا ما حصل بين نواب في جلسة البرلمان (فيديو)
05:23 | 2023-05-20
20/05/2023 05:23:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
01:30 | 2023-05-21
بعقد من الألماس.. بولا يعقوبيان تُشارك في أحد الأفراح وظهور نادر لزوجها المصرفي الكبير (فيديو)
23:00 | 2023-05-20
أنجلينا جولي من عالم السينما إلى تصميم الأزياء
16:00 | 2023-05-20
8 حلول جذريّة للقضاء على مشكلة توسّع المسام
14:00 | 2023-05-20
مدة الرضاعة الطبيعية زادت أسبوعين في أميركا بسبب الجائحة.. والسبب؟
11:00 | 2023-05-20
ليدي غاغا بشكل مختلف... بدت نسخة من مايلي سايرس! (فيديو)
08:00 | 2023-05-20
دينا الشربيني: أعيش قصة حبّ جديدة
فيديو
"معلّمة العام" عاشرت تلميذاً عمره 16 عاماً.. وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
"معلّمة العام" عاشرت تلميذاً عمره 16 عاماً.. وهذا ما حلّ بها (فيديو)
00:48 | 2023-05-21
21/05/2023 10:01:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شرطي تشبث بغطاء سيارة قادها سائقها بسرعة عالية شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شرطي تشبث بغطاء سيارة قادها سائقها بسرعة عالية شاهدوا ماذا حصل
00:00 | 2023-05-21
21/05/2023 10:01:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الطيار كان ينفذ مناورات استعراضية.. أف-18 إسبانية هوت وتحولت إلى كتلة من نار مشتعلة (فيديو)
Lebanon 24
الطيار كان ينفذ مناورات استعراضية.. أف-18 إسبانية هوت وتحولت إلى كتلة من نار مشتعلة (فيديو)
13:43 | 2023-05-20
21/05/2023 10:01:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact