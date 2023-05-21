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المرأة

الفنانة اللبنانية الشهيرة تحتفل بعيد ميلادها (صور)

Lebanon 24
21-05-2023 | 02:00
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احتفلت الفنانة اللبنانية نور صعب بعيد ميلادها برفقة عائلتها وصديقاتها المقربات.
 
 
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وشنرت نور عبر شبكات التواصل الاجتماعي مجموعة صور من المناسبة، وعلقت عليها قائلة: "لم أختر عيد الميلاد هذا، بل هو اختارني. شكراً لكن لأنكن دائماً إلى جانبي، شكراً لكل الحب الذي أناله".
 
 
وكانت الممثلة اللبنانية عقد قرانها على مواطنها ورجل الأعمال توفيق حمزة في حفل عائلي بسيط اقتصر حضوره على أفراد العائلة والأصدقاء المقرّبين.
 
 
 


يُذكر أن نور صعب شاركت أخيراً في بطولة عدد من الأعمال الدرامية، على غرار مسلسل "ذهب أيلول" من تأليف محمد عريقات وإخراج حماد الزعبي بشخصية "نورا"، ومسلسل "أسماء من الماضي" من كتابة زينة عبدالرازق وإنتاج وإخراج إيلي معلوف بشخصية "ناديا".
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