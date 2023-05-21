الفنانة اللبنانية الشهيرة تحتفل بعيد ميلادها (صور)

احتفلت الفنانة اللبنانية نور صعب بعيد ميلادها برفقة عائلتها وصديقاتها المقربات.

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وشنرت نور عبر شبكات التواصل الاجتماعي مجموعة صور من المناسبة، وعلقت عليها قائلة: "لم أختر عيد الميلاد هذا، بل هو اختارني. شكراً لكن لأنكن دائماً إلى جانبي، شكراً لكل الحب الذي أناله".

وكانت الممثلة اللبنانية عقد قرانها على مواطنها ورجل الأعمال توفيق حمزة في حفل عائلي بسيط اقتصر حضوره على أفراد العائلة والأصدقاء المقرّبين.