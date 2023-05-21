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فنون ومشاهير

ستكون عروس صيف 2023.. زفاف ماريتا الحلاني قريباً! (فيديو)

Lebanon 24
21-05-2023 | 03:35
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انتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها الفنانة ماريتا عاصي الحلاني وهي تستعد لدى خبير التجميل بسام فتوح لـ Bridal shower أو سهرة ما قبل الزفاف.

وظهرت ماريتا بماكياج ناعم.

وكانت ماريتا أكدت انها ستكون عروس 2023، مشيرة إلى انها تنتظر انتهاء فترة الأعياد الماضية لتعيين موعد زفافها من خطيبها كميل أبي خليل.
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وأكدت ماريتا أن والديها الفنان عاصي الحلاني ووالدتها ملكة جمال لبنان السابقة كوليت الحلاني يحبان خطيبها كثيرا، ويشعران بالراحة لوجوده إلى جانبها كونه يسعى دوما إلى حمايتها.

المصدر: "رصد" لبنان 24

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