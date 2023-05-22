انهارت بكاءً على الهواء... فلة الجزائرية: حاصروني في الحياة ودفنوني (فيديو)

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كشفت الفنانة فلة الجزائرية أنها تعرضت لحصار طيلة 15 عاما حال دون تواجدها على الساحة الفنية، ووجهت رسائل مبطنة لعدة أشخاص لم يسمحوا لها باستكمال مسيرتها التي كانت تزخر بالعديد من الأعمال الفنية.وعزت فلة خلال لقائها ضمن برنامج "المجهول"، الذي يقدمه الإعلامي رودولف هلال، سبب تغيبها عن الوسط الفني إلى بعض التصريحات الجريئة التي كانت قد أدلت بها في إحدى المقابلات التلفزيونية.وعلقت: "كنت ساذجة. سحبتم مني لساني ثم استخبيتوا"، في إشارة منها إلى سحب كلام صريح منها ثم التخلي عنها وعدم دعمها.وتطرقت إلى العقاب الذي تلقته نتيجة صراحتها، متسائلة عن سبب عدم دعمها من قبل الوسائل الإعلامية أو بث أغانيها.ووجهت رسالة إلى جمهورها قالت فيها: "اعذروهم يا حبايبي لأنهم أخطأوا في دفني بالحياة وعملوا علي حصارا، وإن الله غفور رحيم".وأكدت أنه على الرغم من ذلك الحصار إلا أن متصفح "غوغل" سمح لها بالاستمرار ما جعل عددا من أغانيها متواجدة على الساحة، نافية أن تكون من النجوم الذين يعمدون إلى شراء المشاهدات على اليوتيوب.