22
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ما حقيقة وفاة علا غانم؟
Lebanon 24
22-05-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد تصدر اسم الفنانة علا غانم ترند الأكثر بحثاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار شائعة وفاتها، أصدرت نقابة المهن التمثيلية فجر اليوم الإثنين، بياناً رسمياً نفت فيه صحة الشائعة، وأكدت النقابة أن علا بخير وتتمتع بصحة جيدة.
Advertisement
وأكدت النقابة في بيانها برئاسة الدكتور أشرف زكي: لا صحة لما يتم تداوله، الأخبار الصحيحة سوف تذكر من خلال غروب نقابة المهن التمثيلية أو الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
وأشارت علا غانم إلى أنها بصدد تقديم "بداية جديدة" لمشوارها الفني، حيث تعاقدت على بطولة الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" بطولة النجم مصطفى قمر، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها يوم الأربعاء المقبل.
المصدر:
سيدتي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ميريام كلينك تظهر بالمايوه داخل "البانيو".. وهكذا علّقت على ما حصل على شاطئ صيدا (صور)
Lebanon 24
ميريام كلينك تظهر بالمايوه داخل "البانيو".. وهكذا علّقت على ما حصل على شاطئ صيدا (صور)
00:23 | 2023-05-22
22/05/2023 12:23:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الودائع في لبنان.. هذا ما سيتبلّغه "صندوق النقد" قريباً
Lebanon 24
بشأن الودائع في لبنان.. هذا ما سيتبلّغه "صندوق النقد" قريباً
04:05 | 2023-05-22
22/05/2023 04:05:03
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ لا تُصدّق في بيروت.. الخبزُ مرميٌّ على الأرض!
Lebanon 24
صورٌ لا تُصدّق في بيروت.. الخبزُ مرميٌّ على الأرض!
14:53 | 2023-05-21
21/05/2023 02:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مكشوف من الشبك.. زوجة راغب علامة حديث الجمهور بآخر ظهور لها (صور)
Lebanon 24
بفستان مكشوف من الشبك.. زوجة راغب علامة حديث الجمهور بآخر ظهور لها (صور)
01:30 | 2023-05-22
22/05/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مذكرة الانتربول بحق سلامة... هل يمكن وقف التحقيق الفرنسي؟
Lebanon 24
بعد مذكرة الانتربول بحق سلامة... هل يمكن وقف التحقيق الفرنسي؟
03:00 | 2023-05-22
22/05/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2023-05-22
مضادات الاكتئاب.. هل هي آمنة خلال فترة الحمل؟
08:00 | 2023-05-22
هيفا وهبي من شوارع باريس بـ"الجينز".. والجمهور يشبهها بهذه النجمة العالمية وملكة جمال العالم
05:00 | 2023-05-22
انهارت بكاءً على الهواء... فلة الجزائرية: حاصروني في الحياة ودفنوني (فيديو)
04:05 | 2023-05-22
مستعينة بآيات قرآنية.. "تيك توكر" أردنية تثير الجدل بخلعها الحجاب
03:59 | 2023-05-22
هذا ما فعلته أول رائدة فضاء سعودية عقب نجاح إطلاق رحلتها (فيديو)
03:52 | 2023-05-22
سيرين عبد النور بملابس ضيقة بنقشة الفهد في مصر.. شاهدوا كيف بدت (فيديو)
فيديو
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2023-05-22
22/05/2023 21:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"معلّمة العام" عاشرت تلميذاً عمره 16 عاماً.. وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
"معلّمة العام" عاشرت تلميذاً عمره 16 عاماً.. وهذا ما حلّ بها (فيديو)
00:48 | 2023-05-21
22/05/2023 21:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شرطي تشبث بغطاء سيارة قادها سائقها بسرعة عالية شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شرطي تشبث بغطاء سيارة قادها سائقها بسرعة عالية شاهدوا ماذا حصل
00:00 | 2023-05-21
22/05/2023 21:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact