ما حقيقة وفاة علا غانم؟

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بعد تصدر اسم الفنانة علا غانم ترند الأكثر بحثاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار شائعة وفاتها، أصدرت نقابة المهن التمثيلية فجر اليوم الإثنين، بياناً رسمياً نفت فيه صحة الشائعة، وأكدت النقابة أن علا بخير وتتمتع بصحة جيدة.وأكدت النقابة في بيانها برئاسة الدكتور أشرف زكي: لا صحة لما يتم تداوله، الأخبار الصحيحة سوف تذكر من خلال غروب نقابة المهن التمثيلية أو الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.وأشارت علا غانم إلى أنها بصدد تقديم "بداية جديدة" لمشوارها الفني، حيث تعاقدت على بطولة الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" بطولة النجم مصطفى قمر، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها يوم الأربعاء المقبل.