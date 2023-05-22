27
o
بيروت
31
o
طرابلس
22
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
31
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
مستعينة بآيات قرآنية.. "تيك توكر" أردنية تثير الجدل بخلعها الحجاب
Lebanon 24
22-05-2023
|
04:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحدثت "التيك توكر" الأردنية سالي العوضي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن قررت خلع الحجاب عقب 5 أشهر على ارتدائه.
فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن بإعلان العوضي، وسط اتهامات بأنها تقصدت أن تصبح "تريند" بما فعلته.
Advertisement
إلا أن ما أثار غضب متبابعيها أنها استعانت بآية من القرآن الكريم لإعلان قرارها، وكتبت: "لا يكلف نفسا إلا وسعها"، ما جعلها في مرمى الانتقادات.
فقد رأى البعض أنه من المعيب الاستعانة بالقرآن لتبرير أمر كهذا.
في المقابل، ظهرت سالي في فيديو دون حجاب، قائلة إنها لن تسامح كل من ينتقدها أويتنمر عليها.
كما أطلت بشعر مصبوغ باللون البرتقالي اللامع، وأعادت نشر مجموعة كبيرة من الصور دون الحجاب، وحذفت كافة صورها القديمة.
Advertisement
الأكثر قراءة
مأساة على الشاطىء في صور.. ما مصير أكثر من 10 اشخاص اختفوا بين الامواج؟
Lebanon 24
مأساة على الشاطىء في صور.. ما مصير أكثر من 10 اشخاص اختفوا بين الامواج؟
10:31 | 2023-05-21
21/05/2023 10:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة جديدة من المصارف.. هذا ما فعلتهُ
Lebanon 24
خطوة جديدة من المصارف.. هذا ما فعلتهُ
11:39 | 2023-05-21
21/05/2023 11:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار عصرا!
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار عصرا!
09:47 | 2023-05-21
21/05/2023 09:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل مُهمّة.. كيف علقت "إسرائيل" على مناورة "حزب الله" اليوم؟
Lebanon 24
رسائل مُهمّة.. كيف علقت "إسرائيل" على مناورة "حزب الله" اليوم؟
11:50 | 2023-05-21
21/05/2023 11:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مركزُ لبنان غير متوقع.. إليكم أفضل الدول العربية بالرعاية الصحيّة لعام 2023
Lebanon 24
مركزُ لبنان غير متوقع.. إليكم أفضل الدول العربية بالرعاية الصحيّة لعام 2023
14:00 | 2023-05-21
21/05/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
05:00 | 2023-05-22
انهارت بكاءً على الهواء... فلة الجزائرية: حاصروني في الحياة ودفنوني (فيديو)
03:59 | 2023-05-22
هذا ما فعلته أول رائدة فضاء سعودية عقب نجاح إطلاق رحلتها (فيديو)
03:52 | 2023-05-22
سيرين عبد النور بملابس ضيقة بنقشة الفهد في مصر.. شاهدوا كيف بدت (فيديو)
02:00 | 2023-05-22
سيرين عبد النور: أفتخر بنادين نجيم! (فيديو)
01:30 | 2023-05-22
بفستان مكشوف من الشبك.. زوجة راغب علامة حديث الجمهور بآخر ظهور لها (صور)
23:00 | 2023-05-21
10 أسباب هي الأكثر شيوعاً لتساقط الشعر
فيديو
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2023-05-22
22/05/2023 12:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"معلّمة العام" عاشرت تلميذاً عمره 16 عاماً.. وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
"معلّمة العام" عاشرت تلميذاً عمره 16 عاماً.. وهذا ما حلّ بها (فيديو)
00:48 | 2023-05-21
22/05/2023 12:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شرطي تشبث بغطاء سيارة قادها سائقها بسرعة عالية شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شرطي تشبث بغطاء سيارة قادها سائقها بسرعة عالية شاهدوا ماذا حصل
00:00 | 2023-05-21
22/05/2023 12:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact