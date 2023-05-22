مستعينة بآيات قرآنية.. "تيك توكر" أردنية تثير الجدل بخلعها الحجاب

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أحدثت "التيك توكر" الأردنية سالي العوضي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن قررت خلع الحجاب عقب 5 أشهر على ارتدائه.فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن بإعلان العوضي، وسط اتهامات بأنها تقصدت أن تصبح "تريند" بما فعلته.إلا أن ما أثار غضب متبابعيها أنها استعانت بآية من القرآن الكريم لإعلان قرارها، وكتبت: "لا يكلف نفسا إلا وسعها"، ما جعلها في مرمى الانتقادات.فقد رأى البعض أنه من المعيب الاستعانة بالقرآن لتبرير أمر كهذا.في المقابل، ظهرت سالي في فيديو دون حجاب، قائلة إنها لن تسامح كل من ينتقدها أويتنمر عليها.كما أطلت بشعر مصبوغ باللون البرتقالي اللامع، وأعادت نشر مجموعة كبيرة من الصور دون الحجاب، وحذفت كافة صورها القديمة.