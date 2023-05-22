معلومات جديدة عن خطيبة ولي العهد الأردني... ما هي هوايتها؟

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خطفت خطيبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، السعودية رجوة آل سيف، قلوب الملايين بجمالها وعفويتها.وتلقت رجوة مهندسة معمارية، تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" الأميركية.وكشفت وسائل إعلامية مؤخراً هوايتها، وهي ركوب الخيل.