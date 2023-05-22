Advertisement

المرأة

معلومات جديدة عن خطيبة ولي العهد الأردني... ما هي هوايتها؟

Lebanon 24
22-05-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1069729-638203935668471332.jpg
Doc-P-1069729-638203935668471332.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خطفت خطيبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، السعودية رجوة آل سيف، قلوب الملايين بجمالها وعفويتها.

وتلقت رجوة مهندسة معمارية، تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" الأميركية. 
Advertisement

وكشفت وسائل إعلامية مؤخراً هوايتها، وهي ركوب الخيل.
المصدر: العربية نت
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2023-05-22
11:00 | 2023-05-22
08:00 | 2023-05-22
05:00 | 2023-05-22
04:05 | 2023-05-22
03:59 | 2023-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website