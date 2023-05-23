على الهواء مباشرة.. سيرين عبد النور تحضر التبولة وتتحدى أي شخص ينافسها شاهدوا الفيديو

قامت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بتحضير التبولة على الهواء مباشرة، خلال حلولها ضيفة على برنامج "سهير شو" الذي تقدمه الإعلامية سهير القيسي على قناة "mbc العراق".

وقامت سيرين خلال المقابلة بشرح مقادير التبولة، مؤكدة أنها ماهرة بصنعها.

من جهة أخرى، تحدثت سيرين عن مجموعة من المواضيع، حيث اعتبرت ثنائيتها مع النجم السوري تيم حسن من أجمل الثنائيات.

وأكدت أنه ستتكرر عندما يتوفر النص المناسب واستندت إلى رأي الجمهور الذي صوت لثنائيتها مع تيم في "الهيبة – الحصاد" كأجمل ثنائية وقالت: لازم المنتجين شاطرين ينتبهوا لهالموضوع".

وقالت سيرين أنها ترى نفسها أم وزوجة بالدرجة الأولى وهذين الموضوعين الأهم بحياتها وأنها قدرت تحقق حلم الأمومة.

وأضافت سيرين: "على صعيد المرأة العاملة أحببت أن أكون سيرين الممثلة فالتمثيل صعب وهو مرآة المجتمع حيث إنه يحاكي الناس وقصصهم". (سيدتي)