Advertisement

المرأة

على الهواء مباشرة.. سيرين عبد النور تحضر التبولة وتتحدى أي شخص ينافسها شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
23-05-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1069823-638204286224183440.PNG
Doc-P-1069823-638204286224183440.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قامت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بتحضير التبولة على الهواء مباشرة، خلال حلولها ضيفة على برنامج "سهير شو" الذي تقدمه الإعلامية سهير القيسي على قناة "mbc العراق".
وقامت سيرين خلال المقابلة بشرح مقادير التبولة، مؤكدة أنها ماهرة بصنعها.
 
 
Advertisement
من جهة أخرى، تحدثت سيرين عن مجموعة من المواضيع، حيث اعتبرت ثنائيتها مع النجم السوري تيم حسن من أجمل الثنائيات.
 
 
وأكدت أنه ستتكرر عندما يتوفر النص المناسب واستندت إلى رأي الجمهور الذي صوت لثنائيتها مع تيم في "الهيبة – الحصاد" كأجمل ثنائية وقالت: لازم المنتجين شاطرين ينتبهوا لهالموضوع".
 
وقالت سيرين أنها ترى نفسها أم وزوجة بالدرجة الأولى وهذين الموضوعين الأهم بحياتها وأنها قدرت تحقق حلم الأمومة.
وأضافت سيرين: "على صعيد المرأة العاملة أحببت أن أكون سيرين الممثلة فالتمثيل صعب وهو مرآة المجتمع حيث إنه يحاكي الناس وقصصهم". (سيدتي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:15 | 2023-05-23
16:00 | 2023-05-22
14:00 | 2023-05-22
11:00 | 2023-05-22
08:00 | 2023-05-22
05:00 | 2023-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website