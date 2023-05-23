"الفاونديشن عدو البني آدم".. نصائح من النجمة التونسية درّة للعناية بالبشرة

كشفت النجمة التونسية درة عن أسرارها للحفاظ على نضارة بشرتها والتعامل مع منتجات التجميل المختلفة.

وقالت في تصريحات لها على هامش مشاركتها في أحد عروض الأزياء: "أول ما دخلت التمثيل كنت سايبة فنان المكياج يحط اللي هو عايزه، ومؤخراً بقيت أخفّف أوي من المكياج، خصوصاً على البشرة مباشرة".

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وأضافت: "تقريباً تخليت عن الفاونديشن لإنه عدو البني آدم، ومش بس بيبوظ البشرة لكن كمان بيخلّي شكلها مش حلو، وحتى لو ماركة حلوة أفضل نقلّل منه قدر الإمكان".

وعن روتينها اليومي للعناية بالبشرة، قالت درة: "أهم حاجة ننظف الوجه كويس قبل ما ننام ونمسح أي مكياج، ولازم نعمل تنظيف للبشرة مع حد بيفهم كل فترة، لأنها ممكن تعمل مشاكل، وأنا مش مع الكريمات كتير".

وتابعت: "روتين البشرة مش بكترة المنتجات المستخدمة، وكل فترة بغيّر منتجات العناية بالبشرة، وبفضّل الكريمات الخفيفة، وساعات بعمل ماسك (قناع البشرة)، ومش دايماً ممكن أستعمل واقي من الشمس". (لها)