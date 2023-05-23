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المرأة

هل قناع العين يوفر لبشرتكِ فوائد؟

Lebanon 24
23-05-2023 | 11:00
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هناك سبب معروف أن وقت النوم يُعرف أيضاً باسم "وقت الجمال"، فعندما تنامين يعيد جسمكِ شحن وتجديد الموارد التي فقدها خلال اليوم، من تحسين تركيزكِ إلى تعزيز جهاز المناعة لديكِ، ولا تقتصر فوائد النوم على أعضائكِ الداخلية فحسب، وإنما أيضاً على بشرتكِ.
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ويعد قناع العين طريقة مريحة لتحسين نومكِ، فقناع عينيكِ لا يحسن نومك فحسب، بل يمكنه أيضاً تحسين بشرتكِ، إليكِ كيف؟

 
كيف يعمل قناع العين على تحسين البشرة؟
يقلل الاحتكاك بين بشرتكِ والفراش:
الجلد على محيط عينيكِ أرق بعشر مرات من بشرة بقية وجهكِ، ويصبح أكثر حساسية مع تقدمك في العمر، والاحتكاك يؤدي إلى حدوث التهاب حول المنطقة وترققها، ويحدث بعض هذا الاحتكاك بين منطقة العين والفراش أثناء استغراقك بالنوم، وهذا هو سبب أهمية قناع العين، لأنه يحافظ على الجلد حول عينيك آمنًا من الاحتكاك، حتى عندما تتقلبين في سريرك أثناء النوم.

يقلل الانتفاخ حول منطقة العين:
عندما لا تحصلين على قسط كافٍ من النوم، فإن إحدى أكثر العلامات وضوحاً هي الانتفاخ حول عينيكِ، وتسمى هذه الانتفاخات "أكياس العين"، حيث تتراكم السوائل حول أنسجة العين، ما يسبب التورم، لكن في حال استخدام قناع العين، يتم تقليل هذه الأكياس.
إن قناع العين يضيف ضغطاً طفيفاً مريحاً لمنطقة عينيكِ لتسهيل النوم، كما أن الضغط المتزايد من قناع العين يساعد على تقليل الانتفاخ عن طريق تحسين الدورة الدموية، التي بدورها تساعد على الشفاء وتقليل الالتهاب، ما يجعل المنطقة أقل انتفاخاً. (زهرة الخليج) 


المصدر: زهرة
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