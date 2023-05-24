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المرأة

الموت يؤلم فنانة شهيرة.. "اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها"

Lebanon 24
24-05-2023 | 08:00
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أعلنت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي وفاة خالتها، دون الكشف عن أسباب الوفاة.
 
وكتبت الفنانة عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، قائلة: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.. انتقلت إلى رحمة الله، خالتي سناء ترك، اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها واجعل مسكنها الفردوس الأعلى، رجاء قراءة الفاتحة على روحها".
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وتابعت رانيا فريد شوقي: "صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بصلاح سالم بعد صلاة الظهر، والعزاء في مقابر الأسرة بالغفير".
 
 
وشاركت رانيا فريد شوقي مؤخرا ببطولة الجزء الثالث من مسلسل المداح، بطولة الفنان حمادة هلال، الذي عرض ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2023 على شاشة قناة mbc مصر ومنصة شاهد، وحقق نجاحا كبيرًا.
 
وشارك في العمل كل من: خالد سرحان، يسرا اللوزي، لوسي، محمد رياض، حنان سليمان، عفاف رشاد، وغيرهم، من إخراج أحمد سمير فرج. (سيدتي)
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