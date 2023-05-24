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المرأة
الأظافر الساتان.. أحدث مظهر لأناقة يديكِ في صيف 2023
Lebanon 24
24-05-2023
|
11:00
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خلال الفترة الماضية، كانت ظلال العيون بملمسها الساتان الناعم هي الأفضل لجميع النجمات وخبراء التجميل، حيث تمنحهن مظهراً رومانسياً وجذاباً، واليوم وصل التأثير ذاته إلى الأظافر، من خلال "أظافر الساتان"، التي تهدف إلى محاكاة لمعان النسيج، وملمسه.
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للحصول على هذا الملمس، يجب استخدام طلاء يحتوي بالفعل على لمسة من اللمعان الناعم، وهذا الاتجاه من طلاء الأظافر أصبح منتشراً للغاية على منصة "تيك توك"، حيث جذب أكثر من 130 مليار مشاهدة.
أشهر إطلالات أظافر الساتان:
الساتان السماوية:
هذه الأظافر اللامعة بلونها الذهبي الغامق من أبرز إطلالات أظافر الساتان، التي يمكنكِ تطبيقها بسهولة، كما أنها مُزينة بالنجوم والهلال؛ لمزيد من الجاذبية على أظافركِ، وتعد مثالية للإطلالات المسائية، والحفلات، والسهرات الليلية.
الساتان المتدرجة:
لإنشاء هذا المظهر اللامع الأنيق، عليكِ استخدام مجموعة واحدة من طلاء الأظافر بنغمات متقاربة، للحصول على هذا "اللوك" الصيفي المنعش، ويمكنكِ أيضاً تجربته بألوان أكثر صيفية وحيوية، لمظهر ممتع وعصري على الشاطئ.
الساتان اللامعة:
بلمسة من اللون البنفسجي الفاتح الباستيل، مع القليل من اللمعة المتوهجة، يمكنكِ الحصول على مظهر لا مثيل له على أظافركِ، فهذه الأظافر تنعكس مع أشعة الشمس، وبالتالي تصبح أكثر جاذبية وتوهجاً. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
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