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المرأة

هل تزوّجت أحلام من خليجي؟

Lebanon 24
24-05-2023 | 23:00
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نفى مصدر مقرب من الفنانة الكبيرة أنغام ما تردد من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجها من شخص خليجي.

وأكد المصدر، أن أنغام لا تتطلع إلى مثل هذه الأقاويل التى ربما تكون مفتعلة، لأن أخلاقها تجعلها تلتزم الصمت ولا تحب الدخول في خصومة مع أي شخص أو جهة.
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وأضاف المصدر أن أنغام قد تصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية بحفلها الأخير الذي أقيم على مسرح أرينا دبي، وشهد الحفل وقوف العديد من كبار الشخصيات بالعالم العربي وآلاف الجمهور من مختلف الجنسيات في ختام وصلتها الطربية لتحيتها بعاصفة من التصفيق التي امتدت لعدة دقائق، وهو ما أثار الغيرة الفنية لدى الكثير من النجمات اللاتي يحلمن بأن يصلن إلى نفس مكانتها.
المصدر: لها
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