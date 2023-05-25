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المرأة
نتالي نصرالله: أستمد قوتي من نادين نسيب نجيم
Lebanon 24
25-05-2023
|
11:00
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أعربت عارضة الأزياء نتالي نصرالله عن سعادتها بتجربتها الاعلامية الأولى،حيث تقدم فقرة خاصة ضمن البرنامج الصباحي "مورنيغ توك" الذي يعرض عبر قناة "ال بي سي".
وكشفت نتالي نصرالله،خلال حديث خاص مع "فوشيا"،عن الدعم الذي قدمته لها صديقتها الممثلة نادين نسيب نجيم، وعلقت: "شجعتني كتير وطلبت مني أن لا اتردد لخوض هذه التجربة".
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وتطرقت نصرالله الى الفيديوهات التي انتشرت لهما عبر تطبيق التيك توك، مؤكدة أنهما ظهرتا على عفويتهما خلال فترة الحجر المنزلي الذي فرضه فيروس كورونا.
وتابعت: "صداقتنا بترجع لـ17 سنة، نادين نجيم مش بس رفيقتي هي أخت الي،ونحنا بالنهاية عائلة وحدة".
واعتبرت نتالي أن من تبعات النجومية، هو التعرض للهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن نادين نجمة متألقة في عملها ودوما هي محط اهتمام، فعلقت: "هي ناجحة ووصلت للهدف الذي وضعته أمام عينيها".
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