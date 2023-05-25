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المرأة
بعد سنوات من الخلاف.. والدة بريتني سبيرز تزورها في بيتها
Lebanon 24
25-05-2023
|
14:00
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اجتمعت النجمة الأميركية بريتني سبيرز للمرة الأولى منذ سنوات، بوالدتها "لين" في منزلها بولاية كاليفورنيا.
ووفق موقع "ديلي ميل" البريطاني، أمضت بريتني ووالدتها ما يقارب النصف ساعة معًا، وذلك بحضور زوجها سام أصغري، وأشار مصدر مطلع إلى أن الفنانة متقبلة لفكرة دخول والدتها لمنزلها وقضاء بعض الوقت رفقتها.
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وسافرت "لين" من مسقط رأسها لويزيانا إلى مطار لوس أنجلوس في وقت مبكر من يوم الأربعاء، ونُقلت إلى مكان إقامة مدير أعمال بريتني، كادي هدسون، ومن هناك استقلت سيارة أوبر إلى منزل ابنتها، الذي تشاركه مع زوجها سام أصغري.
ويبدو أن بريتني كانت على علم برغبة والدتها في زيارتها، لكنها لم تكن تدرك موعد الزيارة، ومع ذلك قد تكون علاقتهما بدأت تتحسن تدريجيا، وقررت "لين" أنه الوقت المناسب لمصالحة ابنتها واجتماعهما مجددًا.
وبعد مغادرة "لين" المنزل، خرجت بريتني وزوجها سام في جولة بالسيارة، كما قال مصدر للصحيفة البريطانية.
يُشار إلى أن بريتني لم تدعُ والدتها أو والدها جيمي سبيرز إلى حفل زفافها بسبب خلافاتهم على قضية الوصاية، التي انتهت منها في شهر تشرين الثاني العام الماضي بعد ما يقرب الـ14 عامًا.
وزعمت بريتني في وقت سابق أن والدتها هي العقل المدبر لفكرة وصاية والدها عليها، وأشارت إلى رغبتها في مقاضاة عائلتها كاملة بسبب سماحهم للوصاية بالاستمرار لفترة طويلة، رغم ندائها المستمر ومطالبتها بالحرية لسنوات عديدة.
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