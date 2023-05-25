Advertisement

المرأة

بعد سنوات من الخلاف.. والدة بريتني سبيرز تزورها في بيتها

Lebanon 24
25-05-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1070661-638206288121003570.jpg
Doc-P-1070661-638206288121003570.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اجتمعت النجمة الأميركية بريتني سبيرز للمرة الأولى منذ سنوات، بوالدتها "لين" في منزلها بولاية كاليفورنيا.

ووفق موقع "ديلي ميل" البريطاني، أمضت بريتني ووالدتها ما يقارب النصف ساعة معًا، وذلك بحضور زوجها سام أصغري، وأشار مصدر مطلع إلى أن الفنانة متقبلة لفكرة دخول والدتها لمنزلها وقضاء بعض الوقت رفقتها.
Advertisement

وسافرت "لين" من مسقط رأسها لويزيانا إلى مطار لوس أنجلوس في وقت مبكر من يوم الأربعاء، ونُقلت إلى مكان إقامة مدير أعمال بريتني، كادي هدسون، ومن هناك استقلت سيارة أوبر إلى منزل ابنتها، الذي تشاركه مع زوجها سام أصغري.

ويبدو أن بريتني كانت على علم برغبة والدتها في زيارتها، لكنها لم تكن تدرك موعد الزيارة، ومع ذلك قد تكون علاقتهما بدأت تتحسن تدريجيا، وقررت "لين" أنه الوقت المناسب لمصالحة ابنتها واجتماعهما مجددًا.

وبعد مغادرة "لين" المنزل، خرجت بريتني وزوجها سام في جولة بالسيارة، كما قال مصدر للصحيفة البريطانية.

يُشار إلى أن بريتني لم تدعُ والدتها أو والدها جيمي سبيرز إلى حفل زفافها بسبب خلافاتهم على قضية الوصاية، التي انتهت منها في شهر تشرين الثاني العام الماضي بعد ما يقرب الـ14 عامًا.

وزعمت بريتني في وقت سابق أن والدتها هي العقل المدبر لفكرة وصاية والدها عليها، وأشارت إلى رغبتها في مقاضاة عائلتها كاملة بسبب سماحهم للوصاية بالاستمرار لفترة طويلة، رغم ندائها المستمر ومطالبتها بالحرية لسنوات عديدة.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2023-05-25
11:00 | 2023-05-25
08:00 | 2023-05-25
05:00 | 2023-05-25
02:00 | 2023-05-25
23:00 | 2023-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website