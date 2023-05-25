هل تعانين من اصفرار شعرك المصبوغ؟ إليك الحل!

ذكرت مجلة "Jolie" أن اللون الأصفر، الذي يظهر على الشعر الأشقر المصبوغ ويفسد مظهره الجمالي، له أسباب عدة، أبرزها ترك الصبغة على الشعر لمدة طويلة واستخدام مستحضرات عناية خاطئة مثل شامبو أو بلسم يحتوي على صبغات لونية.

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وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن اللون الأصفر قد يرجع أيضاً إلى مؤثرات بيئية مثل ماء البحر المالح وماء الكلور بحمام السباحة، بالإضافة إلى أشعة الشمس، فضلاً عن التدخين والتغذية غير الصحية.

ولمواجهة اللون الأصفر، الذي يفسد جمال الشعر الأشقر المصبوغ، أوصت "Jolie" باستعمال ما يعرف بالشامبو الفضي، وهو نوع خاص من الشامبو مصمم لإزالة درجات اللون الأصفر غير المرغوب فيها من الشعر الأشقر أو الرمادي.

ويحتوي هذا الشامبو على أصباغ بنفسجية تلتصق بجزيئات اللون الأصفر في الشعر وتعمل على تحييدها.