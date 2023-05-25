Advertisement

المرأة

هل تعانين من اصفرار شعرك المصبوغ؟ إليك الحل!

Lebanon 24
25-05-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1070712-638206404658304950.jpg
Doc-P-1070712-638206404658304950.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت مجلة "Jolie" أن اللون الأصفر، الذي يظهر على الشعر الأشقر المصبوغ ويفسد مظهره الجمالي، له أسباب عدة، أبرزها ترك الصبغة على الشعر لمدة طويلة واستخدام مستحضرات عناية خاطئة مثل شامبو أو بلسم يحتوي على صبغات لونية.
Advertisement
 
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن اللون الأصفر قد يرجع أيضاً إلى مؤثرات بيئية مثل ماء البحر المالح وماء الكلور بحمام السباحة، بالإضافة إلى أشعة الشمس، فضلاً عن التدخين والتغذية غير الصحية.
 
ولمواجهة اللون الأصفر، الذي يفسد جمال الشعر الأشقر المصبوغ، أوصت "Jolie" باستعمال ما يعرف بالشامبو الفضي، وهو نوع خاص من الشامبو مصمم لإزالة درجات اللون الأصفر غير المرغوب فيها من الشعر الأشقر أو الرمادي.
 
 
ويحتوي هذا الشامبو على أصباغ بنفسجية تلتصق بجزيئات اللون الأصفر في الشعر وتعمل على تحييدها.
المصدر: 24.ae
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2023-05-25
11:00 | 2023-05-25
08:00 | 2023-05-25
05:00 | 2023-05-25
02:00 | 2023-05-25
23:00 | 2023-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website