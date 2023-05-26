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المرأة

جورجينا رودريغيز تتألق بالذهبي في مهرجان كان.. فستانها حديث الجمهور (صور)

Lebanon 24
26-05-2023 | 05:00
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حضرت جورجينا رودريغيز عارضة الأزياء الإسبانية وصديقة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو العرض الأول لفيلم (L'Été dernier) فى مهرجان كان السينمائي 2023.
 
 
وارتدت جورجينا في مهرجان كان فستانا ذهبيا مميز، وصففت شعرها على هيئة ذيل حصان جانبي، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات والاكسسوارات، كما وضعت مكياجا ناعماً أبرز جمالها الاستثنائي.
 
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جورجينا بمهرجان كان السينمائى
 
 
ولفتت اطلالة جورجينا أنظار الجمهور، وقد أثنى البعض على فستانها المميز، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "فستان مميز"، "أنيقة وجميلة"، "رائعة دائما جورجينا".
 
 
وقبل حضورها المهرجان، شوقت جورجينا المتابعين، اذ نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على انستغرام،  وعلقت عليهم "الاستعداد إلى مهرجان كان".
 
 
 
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