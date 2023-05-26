الفنانة الشهيرة تخرج عن صمتها وتكشف مواصفات حبيبها وجنسيته (فيديو)

خرجت الفنانة دينا الشربيني للمرة الأولى عن صمتها منذ إعلانها أنها دخلت في علاقة عاطفية جديدة لتكشف عن مواصفات حبيبها.

وقالت خلال لقاء لها مع برنامج "ET بالعربي": "بعيش قصة حب، وهو شخص محترم وجدع ومصري من خارج الوسط".

وأضافت: "ما طلعتش من الحالة، لكن بعمل اللي بيحبه لأنه كان بيحب شغلي وكان بيدعمني وكان هو الوحيد اللي مقتنع بيا قبل أي حد، وهو الوحيد اللي كان بيقول لي رأيه، وكان حبيبي بيحب الحياة وبعمل اللي المفروض يتعمل علشان يكون مبسوط وشغلي أهم حاجة".

وتشارك دينا الشربيني في فيلم "تاج" من بطولة الفنان تامر حسني، ومن المقرر عرضه في دور السينما قريباً.

وعبرت دينا في تصريحات تلفزيونيةعن سعادتها بمشاركة تامر حسني، بالقول: "العمل معه أكثر من ممتع، فهو شخص يحب عمله والنجاح". وأضافت: "أنا مبسوطة جداً بمشاركتي في فيلم "تاج" لتامر حسني، وأنا كنت بحب تامر قبل ما أشتغل معاه، ولما اشتغلنا مع بعض أدركت قد إيه هو إنسان نضيف وبيشتغل من قلبه ومش بينام في الكواليس". (لها)