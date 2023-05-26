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المرأة

مبلغ خيالي.. اليكم ثمن إطلالة هاندا آرتشيل

Lebanon 24
26-05-2023 | 08:00
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بينما تتواجد هاندا آرتشيل ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي بالحملة الدعائية الخاصة لمنتج المثلجات الشهير Magnum قبل أيام، تابعتها المواقع والصحف التركية لحظة بلحظة أثناء تواجدها هناك.

فقد تصدر إسمها التريند في تركيا قبل ساعات تحت هاشتاغ يحمل إسم " Hunker؛ وهو المعروف في تركيا بالثنائي التركي الشهير الذي جمعها مع كرم بوسين بعد نجاحهما سوياً بمسلسل "أنت إطرق بابي" وإرتباطهما بقصة حب قوية فيما بعد رغبةً منهما في عودة الثنائي مجدداً.
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إطلالات هاندا
هاندا آرتشيل المعروفة بإطلالاتها الجريئة، شاركت جمهورها يومياتها من كان الفرنسية إذ إرتدت بيومها الأول فستاناً أسود قصير، أما  بالمؤتمر الخاص بالمنتج، فقد إرتدت هاندا فستان من Hakaanyildirim، بينما كان إختيارها على الريد كاربت لفستان أرجواني طويل.
 
وقد نشرت المواقع الإلكترونية التركية أن ثمن إطلالات هاندا في مهرجان "كان" السينمائي وصلت إلى 815 ألف ليرة تركية أي أكثر من 40 الف دولار اميركي. (نواعم) 
المصدر: نواعم
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