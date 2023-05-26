مبلغ خيالي.. اليكم ثمن إطلالة هاندا آرتشيل

بينما تتواجد هاندا آرتشيل ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي بالحملة الدعائية الخاصة لمنتج المثلجات الشهير Magnum قبل أيام، تابعتها المواقع والصحف التركية لحظة بلحظة أثناء تواجدها هناك.



فقد تصدر إسمها التريند في تركيا قبل ساعات تحت هاشتاغ يحمل إسم " Hunker؛ وهو المعروف في تركيا بالثنائي التركي الشهير الذي جمعها مع كرم بوسين بعد نجاحهما سوياً بمسلسل "أنت إطرق بابي" وإرتباطهما بقصة حب قوية فيما بعد رغبةً منهما في عودة الثنائي مجدداً.

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